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Лебедев представил герб Белоруссии с картошкой и нарвался на ответку – герб РФ с мишкой из РПЛ

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Артемий Лебедев

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

История закольцевалась: медведя с эмблемы РПЛ рисовала как раз студия Лебедева.

Студия Артемия Лебедева за 44 дня в рамках программы «Экспресс-дизайн» разработала новый герб Белоруссии. Логотип заказал житель Минска, заплативший за это удовольствие 100 тысяч рублей. 13 из них он собрал через пожертвования.

На гербе Белоруссии студия Лебедева разместила васильки, два трактора, картошку и милого котика.

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Артемию ответила студия дизайна из Гродно под названием MEGA – ребята сделали альтернативный герб России. «В этом варианте собраны все стереотипы иностранцев о России, по сути аналогия теплого лампового представления студии Лебедева о Беларуси, только в обратном исполнении. Медведь, березка, бутылка с балалайками и шапкой-ушанкой и зеленые танчики», – прокомментировали они свою работу.

  • В качестве мишки для герба России студия MEGA использовала медведя с эмблемы Тинькофф РПЛ. Любопытно, что его создала как раз студия Лебедева.
  • Артемий Лебедев – самый популярный в России дизайнер, эпатажный блогер, сын писательницы Татьяны Толстой и правнук писателя Алексея Толстого.

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