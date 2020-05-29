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Возобновление РПЛ со зрителями – верх цинизма. Огромные риски для фанатов и ни одной причины «за»

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Болельщица «Зенита»

Фото: Getty Images

Автор:Александр Петров
7 минут назад
@_PetrovAlexandr

Через три недели коронавирус никуда не денется.

Российский футбол кидает из стороны в сторону. Месяц назад РФС решительно обрубила сезон ФНЛ, не позволив провести даже плей-офф для претендентов на промоушн хотя бы на одном стадионе.

С того момента число ежедневно выявляемых случаев не то чтобы сильно упало, а смертность и вовсе достигла пика за все время эпидемии. Что делать в такой ситуации? Правильно: открывать Премьер-лигу уже через три недели, причем со зрителями – на стадионах разрешили заполнять 10% мест. Очевидно, к тому моменту коронавирус уже пойдет на спад, как и то, что за 20 дней кривая заболеваемости не рухнет с плато (на котором сейчас находится Россия) до единичных значений.

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Главный вопрос: зачем все это?

Атмосфера на стадионах? Да, она будет чуть менее камерной, чем на пустых аренах, но все равно странной и далекой от полноценной фанатской поддержки. Доходы с matchday? Не смешите, билеты/атрибутика/etc и так никогда не являлись хоть сколько-нибудь серьезной статьей доходов русских клубов, а поделенная на 10 эта сумма и вовсе будет неприлично крохотной. Зато риски вполне себе существенные.

Военные на трибуне ЦСКА

Фото: Imago

Допустим, болельщиков рассадят на расстоянии нескольких метров и будут внимательно следить, чтобы они не контактировали друг с другом (что на практике маловероятно). Но что делать с подходами к стадиону, проходом на него, поездкой на общественном транспорте до места проведения игры? Это в любом случае массовое скопление людей, несколько тысяч человек, сконцентрированных в ограниченном кластере.

Многих удивляло возобновление чемпионата Белоруссии со зрителями – дескать, главе государства людей не жалко, но там даже на пике заболевших было в два раза меньше (важная ремарка, по официальным данным), чем сейчас в одной Москве. Теперь футбол возвращается в Россию, хотя к середине июня график короны будет при очень удачном раскладе сопоставим с нынешним белорусским. И это тоже никого не смущает и не напрягает.

Наиболее анекдотично рестарт РПЛ будет выглядеть для российской столицы, где, между прочим, играет четверть клубов лиги. В Москве до сих пор не отменены пропуска на передвижение, ближайшие две недели прогулки разрешены только по графику для каждого дома, до сих пор закрыто большинство магазинов, о возобновлении работы кафе и кинотеатров – где посадка варьируется от пары десятков до пары сотен посетителей – пока и речи не идет. Зато футбол с тремя-четырьмя тысячами болельщиков – вполне ок. Хотя кажется, в этом все же есть некоторое несоответствие.

Никто не спорит, что футбол без зрителей – так себе зрелище. Это наглядно демонстрирует рестарт Бундеслиги. Но если футболисты находятся под ежедневным контролем медиков, что нивелирует риски серьезных последствий даже в случае заражения, то потенциальным зрителям придется рассчитывать только на инстинкт самосохранения.

В такой ситуации рисковать здоровьем сотен или даже тысяч людей ради репортажа в новостях с хэштегом «жизнь налаживается» – альтернатива абсолютно безответственная и в большой степени циничная. Хотя, когда в России думали о болельщиках.

Коллаб с «Сити» или Red Bull – красивая идея для андердога. Но в РПЛ она нереальна

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