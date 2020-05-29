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Широков: «Сказал Якину, что он ***** [дурак], вообще на тренера не похож»

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Роман Широков («Спартак») в матче против «Локомотива»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
9 минут назад

Экс-полузащитник никогда не лез за словом в карман.

Бывший футболист сборной России и большинства топовых клубов РПЛ Роман Широков рассказал, с чего начались его отношения с экс-тренером «Спартака» Муратом Якином. По словам полузащитника, швейцарец – главный тренер-***** [дурак], с которым ему приходилось работать.

– Чистый [***** [дурак]. Я ему так и сказал.

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– А он понял?

– Ну, переводчик ему перевел.

Я ему сказал: «Ты вообще никто. На тренера даже не похож, но рассказываешь, как мне играть».

Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке.

Мы пошли в тренерскую разговаривать. Ну вот, поговорили. Он мне там высказал, что надо, как этот швед играть, на жопе кататься.

– Чельстрём?

– Да. Говорит, смотри, какой у него объем. Я говорю, у него объем первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят.

Потом слово за слово, я ему в конце сказал: «Ты вообще на тренера не похож. По твоей версии, Капелло – тренер?» Он говорит: «Топ». Я говорю: «Спаллетти?» Он мне: «Топ». И я сказал: «Они мне ни разу не говорили про это ничего. Ни Дик Адвокат, никто. Все были довольны. А ты – два дня тренером, вообще на тренера не похож, и что-то мне тут рассказываешь. Сиди и молчи», – заявил Широков ютьюб-каналу «Коммент.Шоу».

  • Широков играл в «Спартаке» с 2014-го по 2015-й, забив за клуб один мяч в 19 матчах.
  • Якин возглавил красно-белых в июне 2014 года, но в конце сезона-2014/15 был уволен – «Спартак» занял в чемпионате только шестое место.

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