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«Там для детей дожить до десяти лет – удача». Жена Семака выпустила фильм про Африку

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Анна Семак, Гвинея-Бисау

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

50 минут про тяжелую долю темнокожих ребят.

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна представила документальный фильм о поездке в Гвинею-Бисау.

«После нашей поездки я не могла говорить. Не было подходящих слов описать тот ужас, что видели мы в больнице, в деревнях, где чумазые, голые малыши едят баобаб из грязного строительного ведра, а дети постарше, с пупочными грыжами размером с яблоко, трудятся наравне со взрослыми.

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Мы видели такую нищету, после которой я ни за что не поеду в «модную» Африку – туда, где разруха и боль спрятана за роскошными шатрами, где длинноногие девушки в одежде цвета хаки делают селфи на фоне жирафов.

Я хочу поскорее вернуться к нашим детям, к их проблемам, болезням. Туда, где дожить до десяти лет, – большая удача, где есть два раза в день – мечта, а спать на цементном полу вместо земляного, – сказочное богатство.

Наш фильм об Африке – это признание в любви. Пронзительная, тонкая, честная картина. Кино для тех, кто умеет читать по губам. Квинтэссенция чувств, пережитая, переосмысленная и переложенная на пленку, чтобы рассказать вам всю правду.

То, что вы увидите – реальная жизнь без лишних слов, но венец фильма не щемящая безнадежность, а живая вера в добро, пробивающаяся сквозь щели дровяного сарая лучами Божественного света, песней̆ надежды», – написала Анна в инстаграме.

  • Фильм Семак «A Song of Hope» длится ровно 50 минут и выложен на ютьюб-канале Анны. Он сделан на английском языке с встроенными русскими субтитрами.
  • В семье Сергея и Анны Семак семеро детей. Девушка неоднократно заявляла, что хочет усыновить темнокожего ребенка.

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