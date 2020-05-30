Андрей Аршавин («Арсенал») против Лионеля Месси («Барселона»)
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Андрей про это точно не знает, но где-то слышал.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как в 2008 году петербургский клуб просил за него у «Барселоны» Лионеля Месси.
«Там не было вопроса, чтоб я мог доплатить. В «Арсенал» меня продали за 18 миллионов евро, а «Барса» давала 15 миллионов. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще. Было просто летом предложение.
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Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну, сразу был ответ, что Аршавин не продается. Доплатил бы я свои, чтоб в «Барсе» оказаться? Не знаю», – цитирует 39-летнего Аршавина «Матч ТВ».
- Андрей дебютировал за «Арсенал» в феврале 2009 года.
- Позже он вернулся в «Зенит», а затем поиграл за «Кубань» и «Кайрат».
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