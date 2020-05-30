Вячеслав Вишневский на суде
Фото: Imago
СК разобрался с делом Вячеслава Вишневского.
Совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя Вишня» Вячеслав Вишневский, который был профессиональным футболистом и играл за несколько российских клубов, получил окончательные обвинение от Следственного комитета.
«Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой», – сообщается на сайте СК.
Совладельца «Зимней Вишни» и экс-футболиста Вишневского задержали в Польше
Ранее сообщалось, что Вишневский руководил реконструкцией «Зимней вишни».
- В марте Вишневский был экстрадирован из Польши в СИЗО Калининграда.
- ТЦ «Зимняя вишня» сгорел 25 марта 2018 года, трагедия унесла жизни 64 человек.
- Полный список клубов, за которые выступал Вишневский: «Томь», «Уралмаш», красноярский «Металлург», «Уралан», «Балтика», «Волгарь-Газпром», «Сатурн», «Анжи», «Орел», «Шинник», «Таврия», «Янтарь-Томск», «Томск».
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