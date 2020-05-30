СК разобрался с делом Вячеслава Вишневского.

Совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя Вишня» Вячеслав Вишневский, который был профессиональным футболистом и играл за несколько российских клубов, получил окончательные обвинение от Следственного комитета.

«Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении им преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Следствием ему вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой», – сообщается на сайте СК.

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Ранее сообщалось, что Вишневский руководил реконструкцией «Зимней вишни».

В марте Вишневский был экстрадирован из Польши в СИЗО Калининграда.

ТЦ «Зимняя вишня» сгорел 25 марта 2018 года, трагедия унесла жизни 64 человек.

Полный список клубов, за которые выступал Вишневский: «Томь», «Уралмаш», красноярский «Металлург», «Уралан», «Балтика», «Волгарь-Газпром», «Сатурн», «Анжи», «Орел», «Шинник», «Таврия», «Янтарь-Томск», «Томск».

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Футбол Реконструкцией ТЦ «Зимняя вишня» руководил бывший футболист «Анжи», «Томи» и «Шинника» 02/04/2018 В 11:27