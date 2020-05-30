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«СЭ»: «Локомотив» не готов платить Кокорину 2 млн евро в год и отказался от покупки игрока

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 38 минут

Красно-зеленые всерьез рассчитывают бороться в следующем сезоне силами воспитанников.

Московский «Локомотив» не приобретет нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

По данным «СЭ», железнодорожники не готовы платить футболисту 2 млн евро в год и подписывать с ним контракт по схеме «2+1». По всей видимости, клуб откажется от серьезных покупок в летнее трансферное окно и сделает ставку на воспитанников.

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  • Кокорин вторую часть сезона-2019/20 проводит в аренде в «Сочи», за который забил 3 мяча в четырех играх.
  • 31 июля 2020 года у Александра истечет контракт с «Зенитом» – вероятно, футболист станет свободным агентом.

«Зенит» предал и обманул Кокорина. Ему нельзя возвращаться в Питер из Сочи

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