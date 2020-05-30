Александр Кокорин
Фото: Getty Images
Красно-зеленые всерьез рассчитывают бороться в следующем сезоне силами воспитанников.
Московский «Локомотив» не приобретет нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
По данным «СЭ», железнодорожники не готовы платить футболисту 2 млн евро в год и подписывать с ним контракт по схеме «2+1». По всей видимости, клуб откажется от серьезных покупок в летнее трансферное окно и сделает ставку на воспитанников.
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- Кокорин вторую часть сезона-2019/20 проводит в аренде в «Сочи», за который забил 3 мяча в четырех играх.
- 31 июля 2020 года у Александра истечет контракт с «Зенитом» – вероятно, футболист станет свободным агентом.
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