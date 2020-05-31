Сердар Азмун
Фото: Getty Images
«Наполи» тоже в деле.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в шорт-листе «Милана».
Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщает, что «Милан» конкурирует за 25-летнего футболиста с «Наполи», который уже сделал «Зениту» предложение о трансфере. Ориентировочная сумма перехода Азмуна – 25-30 миллионов евро.
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Тем не менее, приоритетная цель Милана – сербский форвард «Реала» Лука Йович, которого мадридцы подписали в 2019 году. Скорее всего, «Реал» уступит нападающего дешевле суммы в 60 миллионов евро, за которую он был приобретен.
- «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
- «Наполи» идет на шестом месте Серии А, «Милан» – седьмой.
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