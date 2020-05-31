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La Gazzetta dello Sport: Азмун попал в шорт-лист «Милана»

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Сердар Азмун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад

«Наполи» тоже в деле.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в шорт-листе «Милана».

Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщает, что «Милан» конкурирует за 25-летнего футболиста с «Наполи», который уже сделал «Зениту» предложение о трансфере. Ориентировочная сумма перехода Азмуна – 25-30 миллионов евро.

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Тем не менее, приоритетная цель Милана – сербский форвард «Реала» Лука Йович, которого мадридцы подписали в 2019 году. Скорее всего, «Реал» уступит нападающего дешевле суммы в 60 миллионов евро, за которую он был приобретен.

  • «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
  • «Наполи» идет на шестом месте Серии А, «Милан» – седьмой.

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