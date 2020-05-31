«Наполи» тоже в деле.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в шорт-листе «Милана».

Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, сообщает, что «Милан» конкурирует за 25-летнего футболиста с «Наполи», который уже сделал «Зениту» предложение о трансфере. Ориентировочная сумма перехода Азмуна – 25-30 миллионов евро.

Чемпионат Италии The Guardian: «Наполи» согласовал контракт с Мертенсом – клуб думал купить ему на замену Азмуна 19/05/2020 В 15:10

Тем не менее, приоритетная цель Милана – сербский форвард «Реала» Лука Йович, которого мадридцы подписали в 2019 году. Скорее всего, «Реал» уступит нападающего дешевле суммы в 60 миллионов евро, за которую он был приобретен.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Наполи» идет на шестом месте Серии А, «Милан» – седьмой.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Италии Gazzetta dello Sport: «Наполи» контактировал с Азмуном, но трансфер зависит от будущего Мертенса 10/05/2020 В 13:43