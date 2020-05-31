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«Не прощаемся с Палычем, а говорим ему спасибо». «Локо» масштабно проводил Семина в соцсетях

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Юрий Семин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Последний день Юрий Палыча в клубе.

31 мая – последний день работы Юрия Семина в «Локомотиве». 1 июня на пост главного тренера заступит серб Марко Николич. «Локо» масштабно простился с легендой клуба в соцсетях.

«Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера «Локомотива». Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым! Мы не прощаемся с Юрием Семиным, а говорим ему: «Спасибо, Палыч», – говорится в заявлении клуба.

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Болельщикам «Локомотива», которые очень недовольны уходом 73-летнего Семина, предлагают написать любимому тренеру письмо:

«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли в последний раз говорили о своих чувствах друзьям, любимым? Мы уверены, что вам есть, что сказать и чем поделиться и с Юрием Семиным – сегодня вы можете отправить письмо, и он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова!»

Также «Локомотив» опубликовал воспоминания бывших футболистов клуба о работе с Палычем. Высказались Юрий Дроздов, Алексей Косолапов, Игорь Чугайнов.

«Прекрасно помню, как он приехал тогда за мной в Адлер, где базировалось «Торпедо», и отвез в Хосту на базу «Локомотива». Да, сам был за рулем. И потом, было дело, забирал меня и других ребят на базу с Киевского вокзала. Забавный момент еще вспоминается. Палыч спрашивает: «У нас серьезные нагрузки сегодня – выдержишь? 15 по 100». (То есть – 15 рывков по 100 метров). А я думаю: «Да какие проблемы, у Козьмича (Валентина Иванова) 15 по 200 вчера только было!» – вспомнил Чугайнов.

  • Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.
  • Все три чемпионства железнодорожников (2002, 2004, 2017/18) случились при Семине.

«На все вопросы отвечу 31-го». Семин запостил картинку «No Semin, No Party»

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