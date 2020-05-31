Многолетняя история Вячеслава в клубе закончена.

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба, в котором после завершения карьеры занимал должность заместителя спортивного директора.

«Пришло время идти дальше. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число 25? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие – «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени». У меня – «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999-го играл в основном составе, а последние три года работаю спортивным менеджером.

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Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного.

Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды! Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. До встречи, «Зенит», – написал Малафеев.

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год.

С «Зенитом» голкипер завоевал 13 трофеев, включая четыре чемпионских титула, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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