Палыч обещал заговорить 31 мая – Палыч заговорил.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал первое интервью после ухода из клуба. 73-летний коуч подробно рассказал «Спорт-Экспрессу» о конфликте с руководством.

– У вас есть ответ на вопрос, из-за чего руководство «Локомотива» не продлило с вами контракт? И почему это произошло именно сейчас, до фактического окончания сезона?

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– Ответ есть. Но для начала приведу цитату о «Локомотиве» хорошего тренера Славена Билича, который потом работал в Английской Премьер-лиге: «У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата». А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них – не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им.

Что касается сроков – ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, — поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня. Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство «Локомотива» не стало. Почему – спрашивайте у Анатолия Мещерякова.

Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.

Василий Кикнадзе Фото: Getty Images

– При встрече пожмете руку председателю совдира «Локо» Мещерякову и гендиректору клуба Кикнадзе – или кому-то из них?

– На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почетных должностей. Пока в клубе работают эти руководители – никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу.

– Была ли у вас хотя бы секунда сомнений, не принять ли предложение Мещерякова стать «почетным главным тренером»? И что под этим вообще подразумевалось?

– Одно из предложений – дать свою фамилию школе «Локомотива». Но для этого я должен знать, что буду иметь в ней какие-то полномочия. Мне нужно быть уверенным в том, что в этой школе правильно ведется работа, – чтобы потом родители не сказали мне: «Мы пришли в школу Семина под ваше имя, а там происходят непонятные вещи». Они происходят уже сейчас – непонятно, почему после прихода Кикнадзе из школы, которая всегда работала хорошо, вдруг уволили очень многих тренеров.

– Если руководство «Локомотива» предложит вам торжественные проводы во время какого-то матча, согласитесь?

– С этими руководителями – нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие – да. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей.

Всегда болею и буду болеть за «Локомотив». Переживаю за то, чтобы у всех игроков все сложилось. Нас с ними объединяет и всегда будет объединять очень хорошее время, которое мы провели вместе. Далеко не у каждого тренера и футболиста в карьере бывает столько счастливых дней, сколько их было у нас. А как не переживать за наших болельщиков! Большое спасибо им за то, с какой любовью они меня всегда и во всех городах принимали. Я отдавал им все сердце и всю душу. Мы вместе работали на победы «Локомотива».

– Когда вы поняли, что противостояние с руководителями клуба зашло за ту грань, откуда нет возврата?

– Во время подготовки к весенней части сезона в Катаре Кикнадзе еще больше, чем раньше, удивил меня с негативной стороны. Он говорит, что для него главное — клуб. Нет, только свои интересы! Кикнадзе не имел права за моей спиной разговаривать с игроками и в какой-то мере настраивать их против тренера.

«Локомотив» с Кубком России Фото: Getty Images

Ставлю футболиста в стартовый состав, готовлю его к следующему этапу работы, целиком и полностью на него рассчитываю. А генеральный директор подходит к нему и говорит: «Давай так. Ты уходишь, а мы тебе отдаем половину зарплаты за оставшийся срок контракта».

Я же не слепой, всю ситуацию вижу. Это что вообще – такая работа на результат? Фамилию называть не буду, потому что футболист по-прежнему в команде и очень хорошо провел первые весенние матчи. Но очень благодарен всем игрокам за то, что в раздевалке у нас была идеальная, чисто рабочая атмосфера. Все, что в ней происходило, там и оставалось. А все, что было за ее пределами, – это сплошные интриги.

Я работал во многих командах и никогда в жизни не видел, чтобы группа руководителей работала против результата. А сейчас увидел. Какие бы у нас ни сложились непростые взаимоотношения с Геркусом, он всегда был за результат. В отличие от тех, кто пришел ему на смену.

– Если бы в 1986 году, когда вы впервые возглавили «Локомотив», вам сказали, что будете работать в нем и через 34 года, трижды став чемпионом страны — сильно бы удивились?

– Сколько?! 34? Ничего себе! Не поверил бы, конечно. Мы не подводим итоги. Но я привык жить сегодня, а не на какую-то долгую, абстрактную перспективу — это как раз к вопросу об оперативно меняющемся рабочем плане. Спасибо моей семье и друзьям, которые научили меня ценить сегодняшний день и стараться извлечь из него максимум радости и пользы, а не думать о чем-то далеком. И сейчас помогли мне преодолеть все эти сложности.

Но самое большое спасибо – Кикнадзе и Мещерякову. Они во мне разбудили зверя! Они делали все, чтобы мы не заняли более высокое место, чтобы команда не становилась сильнее. Их деятельность стала моей самой большой мотивацией. И дело не в том, что не продлили мой контракт. Дело в том, кто остается. Семин не продлен, а Кикнадзе работает. Василий Александрович, Анатолий Анатольевич, я к вам хорошо отношусь. Но вы не можете работать в «Локомотиве»! Потому что у этого клуба есть традиции, которые не имеют отношения к интригам. Оставить вас – решение гораздо более губительное, чем убрать Семина.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по нынешний момент.

Все три чемпионства железнодорожников (2002, 2004, 2017/18) случились при Семине.

С 1 июня клуб возглавляет серб Марко Николич.

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