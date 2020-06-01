Кандидатура Николича не нравится Палычу.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал идеальных претендентов, которые могли бы возглавить клуб после его увольнения.

«В интересах футбола – чтобы после Семина «Локомотив» возглавил бы или Олег Пашинин, или Вадим Евсеев. Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил и с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно «Локомотиву» наших времен. И было бы верно, если бы клуб тренировал бывший игрок нашей национальной сборной. В этом присутствовала бы преемственность. Может, когда-нибудь Евсеев придет на место Черчесова. Почему мы об этом не думаем? С одной стороны, говорим, что должны привлекать в стартовый состав больше своих футболистов из школы, а с другой, сами же нарушаем эти принципы.

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Кандидатуры Пашинина и Евсеева я бы, без сомнений, поддержал. Тогда бы на любого почетного согласился! А с той группой, что сейчас руководит клубом, – не могу на это пойти. Потому что не хочу, чтобы мое доброе имя с ней как-либо ассоциировалось.

И вот сравните. С одной стороны, Пашинин, которому желаю скорейшего выздоровления, и Евсеев. С другой – Николич. Да, к нам могут приехать Хиддинк, Адвокат, Капелло, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, другие высококлассные профессионалы из Европы. Но как приход этого тренера, лично против которого я ничего не имею, соответствует декларациям Кикнадзе и Мещерякова о развитии российского футбола? Ведь это и тренерского корпуса должно касаться», – цитирует 73-летнего Семина «Спорт-Экспресс».

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Семин четырежды возглавлял «Локомотив»: с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 31 мая 2020-го.

Пашинин был ассистентом Семина в «Локо», Евсеев возглавляет «Уфу».

Журналист Eurosport.ru Павел Городницкий еще в марте предлагал назначить на смену Семину Евсеева:

Семина выдавливают из «Локо» ради 40-летнего серба. Это глупо: надо приглашать Евсеева

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