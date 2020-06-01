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Семак продлил контракт с «Зенитом»

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Сергей Семак

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Тренер и клуб наконец согласовали условия.

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком.

На официальном сайте сообщается, что соглашение с 44-летним менеджером подписано по схеме 2+1.

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По мартовским данным «Спорт-Экспресса», Семак требовал у «Зенита» зарплату 2,5-3 миллиона евро в год. В этом же инсайде сообщалось про схему 2+1.

  • Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года и в первом же сезоне привел команду к чемпионству.
  • На момент приостановки Тинькофф РПЛ-2019/20 из-за коронавируса «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с отрывом в 9 очков.

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