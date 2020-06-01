Забросы на Дзюбу действуют только в РПЛ, а выездные матчи в еврокубках – катастрофа.

За последние 50 лет лишь четыре коуча продержались на посту главного тренера «Зенита» более четырех сезонов. В XXI веке так долго командой рулил только Лучано Спаллетти (4 года и 3 месяца). Ни Властимил Петржела (3,5 года), который взял с сине-бело-голубыми серебро РПЛ – лучший постсоветский результат «Зенита» на тот момент, ни Дик Адвокаат (3 года) с Кубком и Суперкубком УЕФА, ни Андре Виллаш-Боаш (2 года) с Халком и Витселем, ни чемпион АПЛ Манчини (жалкий год) столько не продержались.

Семак, если доработает до конца нового контракта, встанет в один ряд с легендами – Германом Зониным, Юрием Морозовым, Павлом Садыриным и уже упомянутым Спаллетти. Если останется до конца бонусного года – вплотную приблизится к рекордному сроку Морозова (октябрь 1977 – декабрь 1982). Неплохая заявка на звание местного сэра Алекса.

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При этом Сергей Богданович – все еще тренер-загадка.

Если смотреть на результаты в России – вопросов нет. Чемпионство в первом же сезоне, уверенное лидерство во втором – за всю историю клуба два года подряд титул брал только синьор Лучано. Но потенциальный золотой дубль в РПЛ нивелируется мощнейшим бюджетом «Газпрома» и лучшим ростером в лиге. С таким составом золотые медали – это не большое достижение, а обязательный минимум.

Фирменный футбол Семака за два года окончательно свелся к забросам на Дзюбу. Без лучшего бомбардира и ассистента чемпионата одновременно «Зенит» за два неполных сезона в РПЛ провел четыре матча – дважды проиграл и дважды сыграл вничью при всего двух забитых мячах. Но и с Артемом в составе питерцы далеки от яркого футбола при Спаллетти, «Краснодара» Кононова или ЦСКА времен Газзаева и Вагнер Лава. Отсутствие красивой игры можно оправдать результатом, но в еврокубках достижения Семака обнуляются окончательно.

Сергей Семак Фото: Getty Images

Не то чтобы «Зенит» должен играть на уровне грандов: дорогущий в России состав для чемпионатов топ-5 – в лучшем случае уровень середины таблицы (согласно Transfermarkt, по суммарной стоимости игроков команда из СПб расположилась между «Брайтоном» и франкфуртским «Айнтрахтом»). Но для клуба с 200-миллионным ростером питерцы неприлично осторожно, если не сказать трусливо, играют на выездах, что вылилось в катастрофические 0 побед и семь поражений в последних 10 матчах ЛЧ и ЛЕ. Финал первой еврокубковой кампании: беспросветное поражение в плей-офф Лиги Европы от «Вильярреала» (2:5 по сумме двух матчей), который на тот момент прощупывал дно Примеры. Итог второй – четвертое место в группе без грандов с катастрофическими 0:3 от «Бенфики» в решающем матче.

Одни и те же проблемы преследовали «Зенит» про Семаке оба сезона в двух разных турнирах – что это, если не четко прослеживаемая тенденция?

Да, на фоне экономической ситуации в стране и в мире «Газпром» вряд ли будет разбрасываться деньгами, поэтому Семак – идеальный бюджетный вариант. При сопоставимых затратах он справляется лучше тех же Манчини и Луческу, а зависимость от Дзюбы пока не мешает коучу мчаться к очередному трофею.

Другой вопрос, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже заявил, что даже в экономном (относительно «Газпрома») режиме от Семака потребуют успешное выступление в Лиге чемпионов, в которой за пределами Крестовского острова клуб смотрится пугающе плохо.

«Есть разговоры даже из «Газпрома», сверху, из верхних эшелонов: «Семак – это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать». Кто-то должен ему сказать: «Парень, может, мы что-то неправильно делаем? Давай поспорим, давай разберем это и это». Для роста Семака ему необходима эта подпитка», – делился зимой инсайдами Геннадий Орлов. Семаку контрактом по схеме 2+1 дали определенный карт-бланш.

Но уже второй неудачный заход в ЛЧ Сергею Богдановичу могут не простить даже при успехах внутри России.

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