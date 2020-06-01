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Малафеев: «Дзюба отказался ехать в Европу. Он говорит полную чушь»

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Вячеслав Малафеев («Зенит»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

Вячеслав раскрыл подробности своего конфликта с капитаном сборной России.

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев ушел из клуба и рассказал о своем конфликте с нападающим команды Артемом Дзюбой.

– Уход Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» в 2018 году. Как это было? Почему возник конфликт?

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– На тот момент главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не захотел видеть Дзюбу в команде. Соответственно, мне нужно было пристроить Дзюбу и найти ему новый клуб для аренды. Я искал варианты за границей, чтобы не усиливать конкурентов по чемпионату России.

Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца: либо его должны были покупать сразу зимой, либо включать в арендное соглашение опцию выкупа. Сложно было интегрировать Дзюбу в команду из более статусного чемпионата. Тем более, что он сам сказал: «Я не рассматриваю клубы за границей».

– Дзюба говорил, что у вас произошел резкий разговор после того, как вы не захотели отпускать его из «Зенита».

– Это глупо, потому что, как я уже сказал ранее, моей задачей как раз было его отпустить. Мне нужно было найти новую команду для Дзюбы. Как я мог его не отпускать? Если бы я уперся даже в теории, зачем мне это делать, и как я могу испытывать к нему какую-либо неприязнь?

Не знаю, как можно себе представить подобную ситуацию. То есть я без году недели пришел в «Зенит» в ноябре, а через месяц говорю самому Манчини, что нам нужно избавиться от Артема? Дзюба говорит полную чушь. Мы обсуждали любые возможные варианты его ухода из «Зенита» – в аренду или на полноценный трансфер. Раз я так не хотел отпускать Дзюбу, почему он в итоге оказался в «Арсенале»?

Здесь нужно понимать, что это было не желание самого Дзюбы покинуть «Зенит». Инициатива принадлежала Манчини. И говорить о том, что сам Дзюба решил уйти в тот же «Арсенал» – это далеко не так. Не было такого, что Дзюба взял и сказал: «А давайте-ка я уйду в аренду». Естественно, это все случилось из-за обострения их конфликта с Манчини. С тульским «Арсеналом» вел переговоры лично я. Зачем мне было проводить с ними переговоры? Чтобы одновременно не отпускать его никуда? Чушь, – заявил Малафеев в интервью Metaratings.

  • Во второй половине сезона-2017/18 Дзюба ушел в полугодичную аренду в «Арсенал», где забил шесть мячей в 10 матчах.
  • Позже в 2018 году Дзюба успешно выступил на чемпионате мира в составе сборной России и вернулся в «Зенит», откуда ушел главный тренер Роберто Манчини.

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