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Телеведущая, которую уволили за работу проституткой, призналась в романе с игроком ЦСКА

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Сенада Нуркич

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 3 минут

По словам Сенады Нуркич, Седрик Гогуа был плох в постели.

Модель и телеведущая Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с ивуарийским защитником ЦСКА Седриком Гогуа.

Подписчики спросили у Нуркич, спала ли она когда-нибудь с темнокожим мужчиной. «Да, но цвет кожи тут не имеет значения. Он был плох в постели», – написала Сенада в инстасторис, прикрепив фото Гогуа.

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  • До перехода в ЦСКА Гогуа выступал за «Тамбов» и числился в латвийском «Даугавпилсе» и «СКА-Хабаровск».
  • В 2017 году Нуркич уволили с боснийского телеканала, когда она призналась, что раньше работала проституткой.

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