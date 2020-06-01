Сенада Нуркич
Фото: Instagram
По словам Сенады Нуркич, Седрик Гогуа был плох в постели.
Модель и телеведущая Сенада Нуркич призналась, что состояла в отношениях с ивуарийским защитником ЦСКА Седриком Гогуа.
Подписчики спросили у Нуркич, спала ли она когда-нибудь с темнокожим мужчиной. «Да, но цвет кожи тут не имеет значения. Он был плох в постели», – написала Сенада в инстасторис, прикрепив фото Гогуа.
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- До перехода в ЦСКА Гогуа выступал за «Тамбов» и числился в латвийском «Даугавпилсе» и «СКА-Хабаровск».
- В 2017 году Нуркич уволили с боснийского телеканала, когда она призналась, что раньше работала проституткой.
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