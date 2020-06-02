Руководство клуба не зацепилось за такую возможность.

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что после отставки Юрия Семина из «Локомотива» клуб мог возглавить главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Мне очень интересно задать вопрос администрации «Локомотива»: почему они не приняли решение о замене Юрия Семина на Роберто Мартинеса, когда была такая возможность? Возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных переговоров, возможно, из-за того, что Роберто Мартинес находится на действующем контракте. Кстати, недавно вроде переподписал. Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута.

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Я не могу прояснить эту историю, но я человек информированный. Поверьте, такая возможность была, это могло состояться на абсолютно нормальных условиях, включая нормальную зарплату. Он бы даже не был самым дорогим тренером Российской Премьер-лиги», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

«Локомотив» с 1 июня возглавил серб Марко Николич.

Мартинес 20 мая продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года.

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