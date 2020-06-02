Аяз Гулиев («Спартак») и Федор Чалов (ЦСКА)
Фото: Getty Images
Болельщикам – можно, но не всем сразу, в масках и перчатках.
Названа окончательная дата возобновления Тинькофф РПЛ после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Российский футбол вернется 19 июня, а не 21-го, как говорилось ранее.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта объяснил, что первый после рестарта тур (23-й тур РПЛ-2019/20) растянется на три дня с 19 по 21 июня. Также подтверждено, что матчи будут проходить со зрителями – на стадионы допустят 10 процентов от заполняемости.
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«Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа в стадион. Присутствие на стадионе будет допущено только в масках и перчатках. К сожалению, на этот период это обязательное требование. Безусловно нельзя будет использовать никакую пищу, только воду», – заявил в эфире «России-24» министр спорта России Олег Матыцин.
- После 22-х туров в чемпионате России лидирует «Зенит», набравший 50 очков.
- На втором месте идет «Локомотив» (41), третий – «Краснодар» (41).
- ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут.
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