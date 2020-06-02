Серб не пасует перед трудностями.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что не боится негативной реакции со стороны болельщиков, возмущенных отставкой Юрия Семина.

– Вы не боитесь, что чемпионат для «Локомотива» возобновится тем, что на трибунах болельщики не будут поддерживать вас и команду, а станут протестовать против руководства. Вы готовы к работе в таких условиях?

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– Не боюсь. Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе. Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата – это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков – они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать, – цитирует Николича Sport24.

Контракт с Николичем с «Локомотивом» подписан по схеме 2+1.

Ранее сербский специалист привел «Партизан» к золоту чемпионата Сербии, а «МОЛ Фехервар» – к золоту чемпионата Венгрии.

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