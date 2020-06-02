Дон Фабио не привык запоминать русские имена.

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Макеев рассказал, как главный тренер сборной России Фабио Капелло путал его с другим российским футболистом – Алексеем Козловым.

«Меня вызывали в сборную как раз при Капелло. Он, по-моему, чуть ли не первый раз меня вызвал, тогда РПЛ как раз уже закончилась. Ничто не предвещало, что он меня вызовет, я не готовился к вызову в сборную. И он меня вызвал, и мы буквально потренировались 3 или 4 дня в Москве. Потом другие игроки поехали, а нас в итоге никуда не взяли.

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И весь сбор меня называли Козловым. То есть, там был защитник Козлов. Они вызвали троих людей, но мне кажется, они даже не знали, кого они конкретно вызвали. И он мне кидает манишку, говорит: «Козлов». Я говорю: «Я Макеев». «А, да, Макеев». Почему Козлов? Не знаю почему. Похож на Козлова. Может, мне его фамилия больше подходит», – приводит слова Макеева телеграм-канал «Байки «У Кузьмича».

Макеев выступал за «Спартак» с 2007-го по 2017-й. Провел за клуб 165 матчей и забил три мяча.

За главную сборную России Евгений отыграл три матча и не отметился результативными действиями.

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