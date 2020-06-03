От «Барселоны» до чемпионата Эстонии. Что случилось с карьерой русского брата Натхо

2014 год – тренировки с Месси, 2019-й – матчи в Крыму.

В 2014 году мы все прилично офигели. Парень из Майкопа в «Барселоне»? Откуда вообще взялся Амир Натхо? Ответы аудитория получала дозировано, хоть и случай действительно уникальный. Последним россиянином в «Барсе» был Игорь Корнеев – не самый успешный менеджер, но очень крутой игрок. По его протекции 17-летний парень из академии Коноплева, поигравший до этого во втором дивизионе за «Дружбу», приехал в «Ла Масию» на просмотр. Его скиллы изучали несколько недель, после чего предложили остаться и трехлетний контракт. До 18 лет он тренировался без официальных документов, а летом 2014-го договор вступил в силу.

Со стороны казалось, что все идет идеально. Игры за молодежку каталонцев, дебют в Юношеской Лиге УЕФА, несколько занятий с основой. Натхо, возможно, сам того не осознавая, осуществлял мечту миллионов пацанов со всего мира. Не на приставке, а в реальной жизни. Но в 2015-м все резко изменилось. Еще в апреле он говорил в интервью, что «Барселона» – его приоритет. А через несколько месяцев стоял рядом с Романом Бабаевым и держал в руках футболку ЦСКА.

Чемпионат Эстонии Брат Натхо причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции 30/04/2020 В 10:09

«Мы серьезно проанализировали положение Амира в «Барселоне», оно было неопределенным, – оправдывал переход агент игрока Леонид Истрати. – Там очень сильная конкуренция, а Амир младше других футболистов команды, к тому же легионер. Допускаю, что там будут скорей рассчитывать на своих воспитанников, нежели на приезжих. Поэтому мы решили подписать контракт с ЦСКА».

С этого момента ослепленную каталонским солнцем карьеру Натхо накрывает поток российских реалий – скепсис тренеров, травмы и бесконечные неудачи. С 2015 года он сменил семь команд. Кроме ЦСКА был «Краснодар»-2, «Локомотив», румынский «Вииторул», БАТЭ, а осенью 2019-го бывший игрок «Барселоны» вовсе оказался в Крымской футбольной лиге.

Мы связались с отцом Амира, генеральным директором «Дружбы» Адамом Натхо, который рассказал, почему так произошло.

«Злую шутку с ним сыграли два момента. Быть в «Барселоне», проповедовать другой футбол, а потом вернуться в Россию – тяжело. По сути, он, уехав туда, перестраивался год. Потом вернулся и снова должен был менять стиль игры. Второе – когда клуб берет человека из «Барселоны», с него спрос гораздо больше, нежели со сверстников. От него ждут каких-то чудес и предъявляют другие требования. Сначала нужно хотя бы дать шанс, а потом требовать. Но и шансов особых не давали. В клубах думали, если человек приехал из Каталонии, то сразу покажет фантастическую игру… Забывают, что из «Барселоны» выходят не только Месси. Это же очевидно.

Честно говоря, он психологически сломался в «Барселоне». Это наша вина. Надо было нам, родителям, туда переезжать. Он ездил на разные турниры, когда был в академии Коноплева, я думал, что он адаптирован к поездкам. Но одно дело краткосрочные визиты, другое – жить в стране одному. Одиночество его сломало. В Россию он вернулся другим человеком. Глаза у него уже не горели. Он мог остаться еще на год в «Барселоне», но уже этого не хотел. Я, к сожалению, не прочувствовал этот момент. Надо было уехать с ним пожить», – говорит Адам Натхо.

В ЦСКА Амир отыграл год. 14 матчей за молодежку и игру в Кубке за главную команду. В клубе не то чтобы разочаровались, но очевидно посчитали: свои не слабее. И расторгли контракт по обоюдному согласию. А вот дальше у Натхо появился реальный шанс сыграть в РПЛ – с ним подписал контракт «Краснодар».

«Амир попал в «Краснодар» по приглашению Кононова. Тот говорил, что им доволен, и скоро он будет играть в основном составе. Но через четыре недели Кононова сняли. Его сменил Шалимов, и отношение стало другим. Конечно, это не вина тренера. Во всех делах виноваты игроки. Просто немного не повезло. Бывает, игроки быстро выстреливают и закрепляются в командах. У него так не получалось», – говорит отец игрока.

Бесполезные полгода в «Краснодаре», но спрос на Амира все равно есть – «Локомотив» выходит на игрока с предложением. Говорят, что в нем заинтересован Юрий Семин, который планировал постепенно подводить его к основной команде.

«У него он был контракт с первой командой, поэтому в молодежке появлялся не часто. Парень не без таланта. Не могу сказать ничего плохого, мы мало работали вместе. Мне показалось, что ему стоило относиться серьезнее к делу, если он хочет чего-то достичь. Нужно быть более целеустремленным, характера, наверное, не хватало. Умеющий игрок, но для достижения целей нужно быть более целостным игроком», – так охарактеризовал полузащитника бывший главный тренер «Казанки» Денис Клюев.

«В «Локо» Амир начал здорово, – продолжает Адам Натхо. – Первые матчи за молодежку прошли хорошо. И мы ожидали, что его начнут подтягивать к матчам основы. Но потом травма – он должен был пропустить 7-8 месяцев. Но восстановился за 6. А потом снова стык и новое повреждение. После этого именно психологически сыну стало очень тяжело. У «Локомотива» тогда была большая конкуренция на этой позиции – Миранчуки те же. Поэтому совместно с клубом решили, что сейчас ему лучше уйти. И Амир отправился в Румынию».

И там у бывшего игрока «Барселоны» практически ничего не получилось. Всего одна игра за основную команду за полгода. И новая смена клуба – Натхо оказался в БАТЭ, где были новые обещания, но играл он только в молодежном первенстве. Причем здорово: забивал, отдавал и нравился тренерам. Но так и не получив шансов в основной команде, ему все это надоело. И летом 2019-го он поехал в чемпионат Крыма. Просто чтобы не терять форму.

В начале 2020-го Амир проявился в очень неожиданном месте – в Эстонии, клуб – «Нымме Калью». Это один из лидеров местного чемпионата, где три тысячи зрителей на трибунах считается грандиозным успехом.

«Эстонию мы выбрали по нескольким причинам. Главное – ему сейчас нужна игровая практика. Нужно прийти в максимальную гармонию с самим собой, уравновеситься, и все у него будет нормально. «Барселона», ЦСКА, «Локомотив» – все это нужно забыть. Надо почувствовать уверенность и начать играть. Ему не хватало доверия. В Эстонии оно есть.

Уровень здесь – это середина нашей первой лиги. То есть вполне подходящая, чтобы вернуться в игру. Контракт с «Нымме Калью» у 23-летнего Натхо рассчитан на три года. Но в то же время есть договоренность – не препятствовать уходу в случае предложения. Хотя эстонским клубам в принципе сложно чему-то препятствовать.

Мечтает стать тренером, отказал «МЮ» и «Локо». Где сейчас Неманья Видич

Злобин – надежда России в Европе. Он подписал контракт с агентом Роналду и скоро получит паспорт ЕС

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Чемпионат России Первый гол Соболева и судейский скандал. «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер 08/02/2020 В 15:08