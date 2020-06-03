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Гилерме и Никита Михалков стали жертвами мошенничества в особо крупном размере

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Гилерме («Локомотив»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад | Обновлено 7 минут назад

Голкипер сборной России вложился в фирму, которая оказалась мыльным пузырем.

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме попал в неприятную ситуацию – натурализованного бразильца кинули на солидную сумму денег.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы сообщило, что совладелец брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия», основатель группы компаний GL Financial Group Герман Лиллевяли был объявлен в международный розыск.

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Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Лиллевяли, оно будет рассмотрено в пятницу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным газеты «Коммерсант», которая ссылается на материалы следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы «Анкор Инвест» заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия позволит не только не потерять средства, но и безопасно их приумножить. С 2013 года таким образом удалось привлечь инвестиций на сумму более чем 150 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.

Клиенты инвестиционных фирм – режиссер Никита Михалков, вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме, политолог Дмитрий Орлов и другие известные люди – заподозрили неладное в конце 2017 года, когда столкнулись с задержками возврата средств. Вскоре Лиллевяли и начальник его охраны покинули Россию, а в 2018 году после обращения ряда клиентов в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело о хищении 1,5 миллиардов рублей.

  • Гилерме выступает в России с 2007 года.
  • Маринато – основной вратарь сборной России.

Мостовой, Тихонов и Нигматуллин пиарят, возможно, финансовую пирамиду. Теперь вместе с блогером

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