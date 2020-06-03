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Отец Амира Натхо: «Сын психологически сломался в «Барселоне». Оттуда выходят не только Месси»

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Амир Натхо

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 44 минут

У младшего брата Бибраса Натхо не получилось построить карьеру в Испании.

Отец футболиста Амира Натхо Адам Натхо рассказал, почему его сын не смог закрепиться в академии «Барселоны».

«Злую шутку с ним сыграли два момента. Быть в «Барселоне», проповедовать другой футбол, а потом вернуться в Россию – тяжело. По сути, он, уехав туда, перестраивался год. Потом вернулся и снова должен был менять стиль игры. Второе – когда клуб берет человека из «Барселоны», с него спрос гораздо больше, нежели со сверстников. От него ждут каких-то чудес и предъявляют другие требования. Сначала нужно хотя бы дать шанс, а потом требовать. Но и шансов особых не давали. В клубах думали, если человек приехал из Каталонии, то сразу покажет фантастическую игру... Забывают, что из «Барселоны» выходят не только Месси. Это же очевидно.

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Честно говоря, он психологически сломался в «Барселоне». Это наша вина. Надо было нам, родителям, туда переезжать. Он ездил на разные турниры, когда был в академии Коноплева, я думал, что он адаптирован к поездкам. Но одно дело краткосрочные визиты, другое – жить в стране одному. Одиночество его сломало. В Россию он вернулся другим человеком. Глаза у него уже не горели. Он мог остаться еще на год в «Барселоне», но уже этого не хотел. Я, к сожалению, не прочувствовал этот момент. Надо было уехать с ним пожить», – рассказал Натхо-старший Eurosport.

  • Полностью рассказ о судьбе младшего брата Бибраса Натхо можно почитать по ссылке.
  • Бибрас Натхо в 2010-2013 гг. выступал за казанский «Рубин», в 2012 году выиграл Кубок России.

(Фото: группа «Amir Natcho | Амир Натхо» во «ВКонтакте»)

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