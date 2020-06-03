Норвежец с самых первых шагов в большом футболе метил в топ-клубы.

Бывший сотрудник селекционного отдела «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал об игроках, которые могли перейти в московский клуб.

«Назову только реальные варианты. Неманью Матича из «Кошице» я увидел в конце 2008 года и привез информацию по нему в клуб. Смоленцев (бывший технический директор «Спартака» – прим. Eurosport) сказал: трансфер возможен, можно закрывать сделку. Наши руководители посмотрели его в матче за «Кошице» зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил «Челси».

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В том же 2008-м мы плотно смотрели Блеза Матюиди. Он еще не был раскрученным игроком, у нас были возможности забрать его из «Сент-Этьена», но на эту позицию предпочли другого игрока. Тогда потенциал Матюиди уже просматривался, но он еще не был таким классным полузащитником, как позже в «ПСЖ» и сборной.

Перед чемпионским сезоном могли взять словака Ондрея Дуду из «Легии», но руководство выбрало более опытного игрока (принесшего большую пользу), а Дуда оказался в «Герте», откуда ушел в «Норвич». Повторюсь, это только те, кто действительно были доступны для трансфера в «Спартак». А так-то и Холанн много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: «Даже не суйтесь. Вообще без шансов», – цитирует Евтушенко «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно Холанн перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».

В 14 матчах Бундеслиги-2019/20 Холанн забил 16 мячей.

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