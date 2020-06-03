По словам Вячеслава, капитан сборной России обожает деньги.

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своем видении ситуации, когда Артем Дзюба якобы украл деньги у Владимира Быстрова.

«В принципе, Володя достаточно утвердительно нас заверял в том, что это действительно произошло. Там чуть ли не на камерах было это видно. Как [Дзюба] заходил в комнату и так далее. Но, опять-таки, как говорится, не было никаких доказательств, никакого расследования. Тем более, никто никого не наказывал.

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Поэтому это в принципе такая притча-легенда, которая существовала все это время. Мне сложно. Володе я верю, но в то же время понимаю, что это достаточно странно. Если, конечно, это не была ранняя болезнь, потому что навряд ли Дзюба сильно нуждался в деньгах. Хотя, насколько я знаю, деньги он очень любит», – заявил Малафеев в интервью журналисту Сергею Егорову.

По слухам, Дзюба украл у Быстрова 15 тысяч рублей.

Это случилось в 2009 году, когда футболисты выступали за московский «Спартак».

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