Артем Дзюба
Фото: Instagram
Капитан сборной России соскучился по лучшей лиге мира.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попрактиковал броски на заднем дворе дома.
На видео по торсу голый Дзюба забросил в ворота четыре шайбы и сказал: «Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов, Илья Ковальчук – я иду за вами. Но если серьезно, скорее бы НХЛ вернулась уже».
Малафеев: «Быстров утвердительно заверял, что Дзюба украл деньги. Чуть ли не на камерах было видно»
Малкин отметился в комментариях с предложением (возможно, шутливым): «Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу». Джино с 2006 года выступает вместе с Сидни Кросби за «Питтсбург» (Сид появился в команде на сезон ранее).
- Контракт 31-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает уже летом, но, по слухам, соглашение продлено без официального объявления.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России, турнир должен возобновиться до конца июня.
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