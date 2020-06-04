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Дзюба продемонстрировал хоккейный скилл и бросил вызов русским игрокам НХЛ

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Артем Дзюба

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 22 минут

Капитан сборной России соскучился по лучшей лиге мира.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попрактиковал броски на заднем дворе дома.

На видео по торсу голый Дзюба забросил в ворота четыре шайбы и сказал: «Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов, Илья Ковальчук – я иду за вами. Но если серьезно, скорее бы НХЛ вернулась уже».

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Малкин отметился в комментариях с предложением (возможно, шутливым): «Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу». Джино с 2006 года выступает вместе с Сидни Кросби за «Питтсбург» (Сид появился в команде на сезон ранее).

  • Контракт 31-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает уже летом, но, по слухам, соглашение продлено без официального объявления.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате России, турнир должен возобновиться до конца июня.

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