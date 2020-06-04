Не самый приятный статус.

Хорватское спортивное издание Sportske Novosti выпустило материал, посвященный бывшему игроку «Зенита» и сборной России Роману Широкову под заголовком «Главный алкоголик современного футбола».

«Широков – бывший капитан сборной России и один из лучших полузащитников многих российских команд. Он мог сделать более яркую карьеру, но этому помешали проблемы с алкоголем. Он был одним из главных пьяниц среди современных футболистов. Пагубная привычка проявилась у него еще в молодости. В 21-летнем возрасте он проводил больше времени в барах, чем на футбольном поле», – говорится в материале.

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Статья также содержит цитаты самого Широкова. «У меня были серьезные проблемы, виски с водкой почти стоили мне жизни, но я смог понять, что у меня проблемы. Тогда я подумал, что не хочу умирать молодым», – приводит слова игрока Sportske Novosti.

В статье отмечается, что Широков все же смог решить проблемы, попасть в «Зенит» и дебютировать в сборной в 27 лет. Изменить жизнь бывшему футболисту помогла нынешняя жена Широкова – Екатерина.

Роман завершил карьеру в 2016 году.

Широков трижды побеждал в чемпионате России (дважды в составе «Зенита» и один раз – в составе ЦСКА).

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