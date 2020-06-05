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Суд освободил из СИЗО полицейского по делу о смерти футболиста, обварившегося в ОВД

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Иван Вшивков

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через час

Обвиняемый переведен под домашний арест.

Полицейский Николай Плебух, обвиняемый в смерти футболиста калининградского «Прогресса» Ивана Вшивкова, освобожден из СИЗО.

Плебух переведен под домашний арест – об этом сообщил «Медиазоне» Владислав Филатьев, адвокат матери погибшего. «Предполагаю, что единственное, чем мог руководствоваться суд, изменяя меру пресечения – это неэффективность расследования и его затянутые сроки», – сказал он.

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Плебух был арестован в феврале 2020 года по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. 36-летнего Вшивкова задержали, а ночью он скончался в больнице с ожогами 95% тела – его госпитализировали из ОВД, где он обварился заживо.

  • Полицейские настаивают, что погибший сам виноват в смерти – он якобы сломал батарею, из-за чего обварился.
  • Родственники уверены, что его пытали сотрудники правоохранительных органов.

Экс-футболист попал в полицию Калининграда и умер от ожогов 95% тела. Родные считают, что его пытали

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