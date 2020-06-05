Сергей Богданович поддерживает желание футболистов поиграть в Европе.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интерес нескольких европейских клубов к нападающему Сердару Азмуну.

«Клуб уже объявлял, что никаких переговоров до возобновления чемпионата не будет. Все будет тогда, когда мы начнем играть. Сейчас Азмун – игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост – самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет.

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Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться – найти ушедшему замену, – цитирует 44-летнего Семака «Чемпионат».

25-летним Азмуном интересовались «Наполи», «Милан», а также английский «Арсенал».

«Зенит» ушел на вынужденную паузу лидером Тинькофф РПЛ.

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