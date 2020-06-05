Разоблачение Дзюбы. Кажется, у Артема не было шансов на АПЛ

Красивая легенда.

1 июня у Вячеслава Малафеева истек контракт с «Зенитом». Работы в клубе для бывшего вратаря уже давно не было, но он ушел только сейчас, причем крайне шумно. Малафеев выбрал очень спорную тактику – он дает интервью абсолютно всем, кто попросит, поэтому материалы выходят каждый день. При этом содержание бесед плюс-минус одинаковое: журналистов волнует, из-за чего же Вячеслав поругался с Дзюбой.

Малафеев терпеливо объясняет, что с его стороны никаких проблем не было: он работал заместителем спортдира и просто выполнял чужие поручения. Но Артем почему-то считает, что именно Вячеслав в 2017 году сначала заблокировал его аренду в «Локомотив», а потом не давал уйти даже в «Арсенал». Малафеев уверен, что проблема в жадности Дзюбы (его зарплата в Туле сократилась) и в том, что форвард не понимает, как принимаются решения в клубе.

Чемпионат Португалии Юран вспомнил, как «ошарашил» молодого Моуринью 19 ЧАСОВ НАЗАД

Любопытнее всего, что Вячеслав рассказал, кто на самом деле интересовался Артемом. В начале 2018-го, то есть до чемпионата мира, предложения были только из Греции или Турции. Разумеется, Дзюба отказался, потому что глупо пропадать с радаров в такой момент. На вопросы про Англию Малафеев ответил крайне лаконично: «Интерес был, про «Тоттенхэм» не знаю». Примерно то же самое говорят и люди из «Зенита», и российские футбольные инсайдеры: в АПЛ посматривали на Дзюбу, но до конкретики не дошло.

Сам нападающий предметно говорил про «Кардифф» (отказался, потому что не хотел вылетать) и «Вест Хэм». С лондонцами все вроде бы складывалось идеально, но потом, по словам Артема, агенты просто исчезли, и страйкер остался дома. «Я ведь даже предупредил, что съеду с квартиры», – причитал Дзюба в конце 2018-го.

Дальше в медиа всплывали «Эвертон» и «Вулверхэмптон», а в начале 2020-го мелькнул тот самый «Тоттенхэм». Каждый раз все происходило по одной схеме: новость, бурное обсуждение, а потом никакого продолжения. Дзюба замечательно живет в Петербурге – судя по всему, скоро клуб официально объявит о продлении контракта.

Артем Дзюба, нападающий «Зенита» Фото: Getty Images

Над кейсом «Дзюба в АПЛ» устали смеяться даже мемологи из паблика ВГИК, но важно разобраться, почему Артему была выгодна эта история. Тут тоже помогает цитата Малафеева: «В 30 лет раз – и Дзюба стал любить со всеми фотографироваться, всем помогать. Просто милашка, везде с детьми». Скорее всего, после триумфального ЧМ Артем просто занялся своим образом, куда вошло абсолютно все. Теперь он капитан сборной, фаворит Черчесова, обладатель фирменного жеста любимец всех детей страны.

Роль потенциального игрока АПЛ Дзюба тоже отыграл блестяще – особенно когда рассказывал, что отклонил предложение из Китая на 8-9 млн долларов в год. «Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение своей профессии. А я не готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу», – уверял Артем.

Если взглянуть объективно, то никакая Англия Дзюбе толком не светила: он явно присутствовал в лонг-листах (возможно, и в финальных списках), но провернуть его трансфер было почти невозможно. «Зенит» запросил бы нерыночные деньги, а сам Дзюба – зарплату от 3 млн евро в год. Жирновато для 30-летнего парня, у которого есть проблемы с физикой (регулярно выдыхается) и коленом (нужно грамотно восстанавливаться, всегда есть риск травмы).

Очевидно, самого Артема тоже все полностью устраивает в Петербурге. Отличный контракт, ключевая роль на поле, постоянное участие в еврокубках, обожание со стороны обычных болельщиков – все, жизнь удалась. Иллюзия АПЛ была нужна для того, чтобы в образе Артема появилась глобальная драма – прямо как у настоящего супергероя вроде Паркера или Уэйна. Именно ради этого Дзюба сотрудничал с агентом Роналду Мендешем (нулевой эффект), с грустью рассказывал про гипотетический отъезд в «Вест Хэм» и переживал из-за того, что зимой «Зенит» отказал самому Моуринью.

Наверное, Артем думает, что быть почти игроком Премьер-лиги действительно круто, статусно и драматично. Вряд ли, ведь все познается в масштабе. Месси никогда не выигрывал чемпионат мира. Буффон, Роналдо и Златан – Лигу чемпионов. Джераррд не побеждал в чемпионате Англии. А Дзюба туда даже не попал.

Другие тексты о русском футболе:

От «Барселоны» до чемпионата Эстонии. Что случилось с карьерой русского брата Натхо

«На футболе с Виктором Гусевым». Любимая программа детства, из-за которой мы не спали по ночам

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России Дзюба продемонстрировал хоккейный скилл и бросил вызов русским игрокам НХЛ ВЧЕРА В 11:14