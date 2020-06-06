Скрывался от полиции и взял на работу Кононова. Что говорят о бизнесмене, который спасет «Химки»

Подмосковный клуб может купить Сергей Ломакин. Его называют новым Галицким.

Футбольные «Химки» отчаянно цепляются за жизнь. Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что переговоры с бизнесменом Сергеем Ломакиным находятся на финишной прямой. При этом клуб сменит юридическое лицо, тренера и останется в ФНЛ.

По информации телеграм-канала «Дай ударитЪ», вертикаль власти в «Химках» будет выглядеть так:

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спортивный директор Алексей Зинин, бывший журналист «Советского спорта», работавший в «Спартаке», «Локомотиве» и «Краснодаре»,

главный тренер Денис Лактионов (в начале нулевых играл в Корее),

помощники коуча – Максим Калиниченко и Александр Филимонов.

Сергей Юран, зимой сорвавшийся в «Химки» из «Зоркого», при таком раскладе отправится на биржу труда.

2 коротких факта том, кто такой Сергей Ломакин:

В 1998-м он был среди основателей сети «Копейка». Через девять лет она разрослась до 330 магазинов. Ломакин продал долю за 120 млн долларов и занялся новыми проектами: сетями «ЦентрОбувь» и FixPrice.

В 2016-м «ЦентрОбувь» обанкротилась, а Ломакина объявили в розыск по подозрению в мошенничестве. Его компания задолжала «Газпромбанку» 9 млрд рублей. Позже обвинения были сняты, а Ломакин заявил, что всегда будет защищать честное имя.

Сергей Ломакин Фото: facebook

Чем Ломакин может помочь «Химкам», кроме денег:

У Сергея уже есть футбольная империя. Не такая мощная, как у шейхов из «Сити» или «Ред Булла», но в нее входит три клуба: латвийская «Рига», кипрский «Пафос» и «Родина» из второй российской лиги.

Время от времени «Пафос» подгоняет «Риге» футболистов, а в ноябре 2019-го все три команды зарубились в товарищеском турнире на Кипре.

В «Химках» Ломакин хочет скопипастить структуру управления «Родины»: Лактионов – тренер, Зинин подвозит детали. Кроме клуба, в проект вписана молодежная академия с годовым бюджетом 30-35 млн рублей. Их выделяет фонд «Лига будущих чемпионов». Оцените, кстати, как похожи лого «Родины» и «Риги»

Управляющим директором «Пафоса» работал Антон Евменов, бывший скаут ЦСКА и «Зенита». В 2018-м в эту команду ненадолго заезжал Дмитрий Торбинский. Он провел за команду три матча, но застал смену тренера:

«Первый месяц я не мог играть, только тренировался. За это время они проиграли подряд много матчей и опустились в зону вылета. Просто сдулись! – рассказал он, вернувшись в Россию. – Потом я вышел с одним из лидеров и в первом же матче получил красную карточку.

Дмитрий Торбинский в «Пафосе». Фото: facebook

На следующую игру тренер меня наказал. Я не особо понял то решение, говорил, что готов играть – есть и силы, и желание. Они поехали на Кубок, там тоже проиграли. Матч в чемпионате я, естественно, пропускал. А потом тренера поменяли – пришел шотландец. Было видно, что у него ориентация на молодежь. У меня не было времени ждать, когда он со всеми познакомится, и я сам позвонил в «Балтику».

Контракт с «Пафосом» мы заключали напрямую с владельцами. поэтому договорились о разрыве. Для них тоже такие деньги платить… Я хотел помочь, но если такая ситуация – рассчитайте меня по это число, поеду дальше».

Но главный и самый успешный проект Ломакина – «Рига». Та самая, где залег на дно Олег Кононов. Основанная в 2015-м в схожей с «Химками» ситуации (финансовые проблемы у клубов-предшественников), она быстро ворвалась в высшую лигу, а два последних чемпионата даже выиграла.

Для тренеров это не самое удобное место: коучи в «Риге» меняются в среднем каждые три-четыре месяца. Пример из чемпионского 2018-го: на старте сезона с командой работал македонец Гоце Седлоски, но уже в мае его уволили, а исполняющим обязанности стал Михаил Конев, работавший в клубе с самого начала.

Летом в Ригу приехал украинец Виктор Скрипник. Это важный момент, потому что украинский игрок Евгений Бохашвили рассказывал о Ломакине такое: «Президент клуба не совсем позитивно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили».

Скрипник вдохновил команду на беспроигрышные 19 матчей и зацепил Кубок. Но ему это быстро наскучило, и в 2019-м все повторилось: январь-март – португалец Луиш Пимента, март – и. о. Конев, март-апрель – белорус Олег Кубарев, с апреля и до февраля 2020-го – снова Конев. Пимента вообще поставил рекорд, не проведя ни одного официального матча.

Всего за пять лет существования клуба «Рига» 14 раз меняла тренера. Обычная ситуация для Италии, где президент «Палермо» Маурицио Дзампарини увольняет коучей каждый раз, когда у него портится настроение. В сезоне-2015/16, к примеру, командой руководили восемь тренеров. Некоторые – даже по два раза. Но для тихой Латвии это что-то новое.

Ярослав Кулемин поговорил с бывшими коучами «Риги» и узнал, почему с Ломакиным точно не будет скучно.

Дмитрий Хомуха, тренировал «Ригу» в апреле-августе 2016-го

13 матчей, 4-6-3, разница мячей – 15:9

«Если коротко, я поторопился с решением, быстро все понял и ни о чем не сожалею. Тогда возникло большое желание приступить к работе, а нужно было навести побольше справок. Тренеры менялись очень быстро, и никто там надолго не задерживался.

Планы были такие: в первый же сезон попасть в зону еврокубков, но по ряду причин сделать это не удалось. И подбор футболистов, и трансферная политика – все находилось в зачаточном состоянии. Можно сказать, самый начальный уровень. Поэтому работу прекратили без сожалений.

Дмитрий Хомуха Фото: Imago

Нам просто сообщили, что договор с нами прекращают. Мы это приняли. Ломакин больше внимания уделял посторонним людям, чем тренерскому штабу. Это и агенты, и околофутбольные люди. Мнение посторонних людей для него было гораздо весомее.

При этом, когда мы приступали к работе, команда статистически находилась ниже всех в лиге: и по выигранным единоборствам, и по всему остальному. А к концу нашей работы она из абсолютно худшей команды стала лучшей. Но, к сожалению, было принято такое решение.

Отношения у нас не сложились, но оценивать человеческие качества Сергея я не хочу. Руководитель есть руководитель. Он вкладывает свои средства».

Владимир Волчек, август 2016-го – апрель 2017-го

16 матчей, 6-6-4, разница мячей – 18:13

Владимир Волчек Фото: facebook

«Когда работал Хомуха, команда только поднялась в высшую лигу. А я пришел к концу сезона, и задача была войти в четверку. Это давало возможность попасть в еврокубки. Но очков было достаточно мало, мы стали пятыми, хотя и обошли главного конкурента.

В Латвии я, в первую очередь, увидел амбиции. «Рига» – первый профессиональный клуб Сергея Ломакина. До этого была школа и команда КФК. Желание у Сергея было огромное, результат он хотел как можно быстрее. Но любой команде нужно время, чтобы сыграться. А когда за сезон меняется три-четыре тренера, перестроиться футболистам сложно.

Мне тоже не удалось спланировать подготовку, чтобы начать следующий чемпионат в лидерах. Игроки собрались в последний момент. К примеру, появился Аппаев, хороший нападающий, быстрый, но он приехал за полторы недели до чемпионата и практически не набрал форму.

Тренерам не давалось времени, но руководителя можно понять: вкладывая личные деньги, он хотел увидеть отдачу быстрее. Что касается инфраструктуры, мы тренировались на стадионе «Сконто», Сергей много сделал для его благоустройства. Но для качественной работы не хватало базы, команда переезжала из одной гостиницы в другую. Заездов перед матчами почти не было. Стадион «Сконто» находится в центре Риги, это не то место, где можно уединиться.

В лиге было восемь команд, играли в четыре круга. Даже после второй российской лиги антуража не хватало. Сергей перед каждым матчем организовывал мероприятия, чтобы привлечь зрителей: приглашались группы, проводились конкурсы. Людям старались донести, что они приходят на стадион отдохнуть и провести время. «Рига» в этом плане стояла особняком, она была первой, кто так делал.

Сергей – достаточно позитивный человек, который хотел вникнуть в суть. Ждал профессионального отношения от футболистов и руководителей, но было видно, что футбол он воспринимает как болельщик.

После выигрышей Сергей всегда был с командой. Зимой мы провели сбор в Дубае, он туда тоже ездил. Ребята его хорошо знали: командные ужины, посещение парков – все это было вместе. Было видно, что он вовлечен. Думаю, для «Химок» это хорошая перспектива.

Про нелюбовь Ломакина к украинцам – это какая-то лажа. У нас были и украинцы, и грузины. Парень напридумывал отмазок и на почве отношений с Россией решил оправдать непопадание в команду. Наоборот, Сергей в этом плане достаточно разносторонний – вплоть до того, чтобы привозить молодых игроков из Африки, прокручивать их в Европе и на этом строить бизнес. Поэтому любой молодой перспективный игрок – в интересах «Риги».

Взаимосвязь с «Пафосом» действительно присутствовала. Она такая, логичная: в Латвии играют по системе весна/осень, на Кипре календарь европейский. И когда появился «Пафос», предполагалось, что некоторые игроки во время паузы могут продолжить сезон на Кипре. Особенно те, кто получал меньше практики. Или чтобы адаптировать их к системе клуба.

Сложность была в том, что группа игроков вызывалась в сборную. После двух игр чемпионата они уехали в национальную команду: сначала две отборочные игры в Европе, потом – товарищеский матч в Грузии. И, конечно, эти перелеты выбили команду из колеи. Мы проиграли юрмальскому «Спартаку». Это поражение Сергей воспринял болезненно, хотя, конечно, все можно было выправить.

Я понимал, что руководители не хотят терять сезон и надеялись, что мы будем лидировать уже с первого тура. Вдолгую, четыре круга, никто не хотел ждать.

После того, как меня поменяли, пришел Евгений Перевертайло, он отработал пару месяцев. Начал перестраивать команду на три центральных защитника, а мы играли в более атакующий футбол. Это совсем расстроило руководство, а для команды не служило стимулом для роста. Наоборот, игроки понимали, что, когда требования меняются, прогрессировать сложно.

Надеюсь, сейчас в «Риге» все будет стабильно. Туда пришел высококлассный тренер (Олег Кононов – Eurosport), думаю, ему будет больше доверия. Хотя результаты уже пришли: мой помощник Михаил Конев выиграл чемпионат, но Сергей захотел вывести команду на более высокий уровень и пройти в еврокубках как можно дальше.

Я видел «Ригу» на Кубке ФНЛ, в команде чувствуется мощь. Самое главное – после работы там у меня не осталось негатива. Я продержался в «Риге» дольше всех, хотя таких результатов, как хотел, не добился».

В общем, работая с Ломакиным, надо помнить: вас могут уволить уже в первую неделю. Скорее всего, вас и так уволят, но приключение по-любому получится интересным.

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