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Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

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Вагнер Лав (ЦСКА)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Информацию подтверждают сразу несколько источников.

Бразильский нападающий Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и в ближайшее время может вернуться в ЦСКА.

Информация о трансфере 35-летнего игрока в Россию появилась в распоряжении Meu Timão. Слухи подтвердил журналист Russia Today Фабио Алейшо, написав: «Скоро? Скорее всего, скоро будет 100% официально. У меня есть инфа. Конкретно, что он в России играть будет. И если в России, только за ЦСКА».

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Журналист «Чемпионата» Андрей Панков написал в телеграм-канале, что принимать решение о возвращении Вагнера будет лично президент ЦСКА Евгений Гинер, а агент футболиста отказался от предметных комментариев.

«Вагнер Лав расскажет о своем будущем в понедельник, – заявил агент Геральдо Перейра Sport24.

  • Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.
  • Бразилец забил за ЦСКА 120 голов в 244 матчах и выиграл 14 трофеев, включая Кубок УЕФА.

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