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«Мне хорошо в ЦСКА». Форвард «Динамо» Н'Жи перепутал клуб, за который выступает

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Клинтон Н'Жи («Динамо»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Немного ошибся.

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи перепутал клуб, за который выступает.

«Сейчас я в Москве. Мы еще не завершили чемпионат, осталось сыграть восемь матчей. К тому же, у меня есть контракт, который рассчитан на три года.

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Но в футболе все может очень быстро измениться. Например, я получил несколько предложений – есть даже из Англии. Но мне хорошо в ЦСКА, я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, что смогу здесь чего-то добиться», – заявил 26-летний Н'Жи в интервью Radio Sport Info.

  • Камерунец перешел в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года.
  • Сразу после трансфера футболист вляпался в скандал, опубликовав видео, как занимается оральным сексом с девушкой.

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