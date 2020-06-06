Клинтон Н'Жи («Динамо»)
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Немного ошибся.
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи перепутал клуб, за который выступает.
«Сейчас я в Москве. Мы еще не завершили чемпионат, осталось сыграть восемь матчей. К тому же, у меня есть контракт, который рассчитан на три года.
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Но в футболе все может очень быстро измениться. Например, я получил несколько предложений – есть даже из Англии. Но мне хорошо в ЦСКА, я сосредоточен на завершении сезона. Надеюсь, что смогу здесь чего-то добиться», – заявил 26-летний Н'Жи в интервью Radio Sport Info.
- Камерунец перешел в «Динамо» из «Марселя» летом 2019 года.
- Сразу после трансфера футболист вляпался в скандал, опубликовав видео, как занимается оральным сексом с девушкой.
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