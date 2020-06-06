Возможно, из-за нехватки судей РФС придется пойти на такие меры.

После возобновления чемпионата России обслуживать матчи смогут не все 25 арбитров. Также возможны серьезные изменения в правилах судейства.

По информации «Спорт-Экспресса», из 25 судей на поле не выйдут арбитры старше 65 лет: Сергей Анохин, Андрей Бутенко, Гаряфий Жафяров, Геннадий Куличенков, Владимир Овчинников, Алексей Румянцев, Юрий Чеботарев и Фейзудин Эрзиманов. Сергей Фурса возглавил департамент инспектирования РФС, а Алексей Спирин не сдал экзамены.

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Вероятно, в связи с этим будут полностью или частично сняты географические ограничения – арбитры смогут судить игры команд из своих городов. Москвичи – матчи столичных команд с немосковскими, петербуржцы – игры «Зенита» и т.д.

Тинькофф РПЛ возобновится после пандемии коронавируса 19 июля.

После 22 туров в чемпионате России лидирует «Зенит», набравший 50 очков.

РПЛ вернется 19 июня, тур растянется на 3 дня

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