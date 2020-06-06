Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

Красивая ностальгическая сделка.

Летом 2004-го 20-летний Вагнер Лав приехал в ЦСКА, выскочил на замену в лигочемпионском матче с «Нефтчи», шикарно прибил азербайджанцев и сразу дал понять: у нас в лиге появился новый топовый форвард. До конца сезона Вагнер влюбился в Россию (приехал, когда тут было 20 градусов), погасил «Зенит» на «Петровском» (ЦСКА чудом не взял золото) и постоянно тряс разноцветными косичками. Иногда страйкер косячил (не забил пенальти «Челси» в ЛЧ), но его все равно обожали – казалось, он тоже счастлив.

Затем случилась типичная бразильская история. Уже в конце 2004-го Вагнер прямо говорил, что в Москве ему морозно и тоскливо. Затем ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, форвард на время притих, но вскоре затосковал с новой силой. Если изучить все интервью Лава за первые годы в ЦСКА, то окажется, что он либо всем доволен, либо бесконечно страдает и хочет в Бразилию. Ближе к концу нулевых Гинер все же отпустил любимого нападающего в латиноамериканскую аренду, и после этого Вагнер постепенно уходил в закат.

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Он приезжал обратно в Москву, легко забивал в РПЛ, а потом снова уезжал – так было до лета 2013-го, когда бразильца перехватили богатые китайцы. «Когда-нибудь он мне позвонит и скажет: папа, мне надо домой. Вы же знаете мое отношение к Вагнеру и его ко мне», – говорил Гинер спустя год после продажи форварда. Босс ЦСКА был прав: судя по всему, совсем скоро 36-летний Лав вернется в команду свободным агентом.

Вагнер Лав в составе «Коринтианса» в чемпионате Бразилии-2019 Фото: Getty Images

Уникальность Вагнера в том, что ему вообще не помешал бразильский менталитет. Он опаздывал на сборы и влетал на штрафы, ленился на тренировках и объедался сникерсами, тусовался в ночной Москве и ругался с Газзаевым, но на поле почти всегда смотрелся шикарно. Даже Игнашевич рассказывал, что в какой-то момент другие игроки перестали обижаться на то, что Вагнер занимается в эконом-режиме: все осознали, что этот парень способен выдать магию даже без интенсивных тренировок.

Возможно, если бы бразилец вел себя чуть профессиональнее, то его бы выкупили из Европы, но есть ощущение, что Вагнер сам не особо туда стремился. От «Интера» и «Сити» Лава отговорил Гинер, а разговоры о том, что Лав заменит в «Челси» Дрогба, так и остались несбывшимся инсайдом The Times. Вероятно, Вагнеру больше нравилось заковыривать мячи на колхозных российских полях, наводить ужас на несчастный «Спартак», выбивать у Гинера тройные премиальные и позировать в милицейской фуражке. Частично Вагнер стал русским. Он понял – раз в этой стране его любят, значит, надо максимально выкладываться и стабильно радовать фанов ЦСКА.

Вагнер Лав с трофеем после победы ЦСКА в Кубке УЕФА-2004/05 Фото: Getty Images

Камбэк Вагнера в Россию – шикарный подарок к возобновлению Премьер-лиги. У чемпионата уже нет интриги – понятно, что «Зенит» придет первым. С вылетом все тоже предсказуемо – РПЛ покинет всего одна команда, и это явно будет не «Ахмат». На места в еврокубках претендуют стабильная кучка российских грандов, а «Спартак» настолько закис в середине таблички, что сосредоточился на Кубке. К счастью, сейчас все изменилось – в ЦСКА вернется человек из 2004-го, который застал и драку с «Сатурном», и Газзаева-тренера, и даже пиво на стадионах. Теперь телевизор можно включать только ради легендарного Вагнера, который снова будет в полнейшем порядке.

Говорят, последние несколько лет форвард сидит на диете, поэтому сохранил реактивность и будет сверкать еще ярче, чем в молодости. Это вряд ли: люди, которые следят за чемпионатом Бразилии, уверяют, что там вообще не принято прессинговать как в России. Соответственно, Гончаренко придется либо менять ради Вагнера всю систему ЦСКА, либо выпускать его в конце матчей, чтобы он запихивал мяч в сетку и бежал танцевать. Второй сценарий реалистичнее, но так еще трогательнее. 16 лет назад Вагнер начал с того, что затащил ЦСКА в ЛЧ. Будет красиво, если затащит и в 2020-м.

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