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Федун переболел коронавирусом и посетил тренировку «Спартака»

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Леонид Федун

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 6 минут

64-летний функционер полностью здоров.

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун вылечился от коронавируса и понаблюдал за тренировкой команды на базе в Тарасовке.

«Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки. Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам», – цитирует Федуна официальный сайт клуба.

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  • «Спартак» занимает восьмое место в таблице.

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