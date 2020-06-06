64-летний функционер полностью здоров.

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун вылечился от коронавируса и понаблюдал за тренировкой команды на базе в Тарасовке.

«Хочу еще раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки. Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам», – цитирует Федуна официальный сайт клуба.

Чемпионат России Болеющий коронавирусом Федун рассказал о самочувствии 18/05/2020 В 05:20

Федун был госпитализирован в начале мая.

«Спартак» занимает восьмое место в таблице.

В 2023 году Федун хочет передать «Спартак» болельщикам. И рассказал, как это будет выглядеть

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Чемпионат России Федун госпитализирован с коронавирусом 07/05/2020 В 10:21