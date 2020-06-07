Фанаты армейцев, ликуйте! Легенда возвращается!

Отечественный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что Вагнер Лав почти наверняка подпишет контракт с ЦСКА.

«В последние пару дней директ моего инстаграма атаковали фанаты ЦСКА. С одним вопросом: что по Вагнеру Лаву? У форварда истек контракт с «Коринтиансом» и, как писали в Бразилии в пятницу вечером, он близок к возвращению в Россию. Для самых внимательных история с камбэком Вагнера стала открываться пару недель назад – когда я провел лайв в инстаграм с Виктором Гончаренко. Я был очень сильно удивлен, главный тренер ЦСКА минут пять, очень увлеченно, с энтузиазмом, говорил о Вагнере: великолепно выглядит, похудел, стал играть надежнее, усилил бы ЦСКА и сейчас, в 35 лет (вот-вот исполнится 36).

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Это был первый намек на возвращение: обычно скупой на оценки чужим игрокам Гончаренко не будет говорить такое просто так. Как и сообщали бразильские медиа, в понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.

Бразилец забил за ЦСКА 120 мячей в 244 матчах и выиграл 14 трофеев, включая Кубок УЕФА.

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