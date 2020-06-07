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Думбия может вернуться в ЦСКА вслед за Вагнером. Об этом рассказал его агент

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Вагнер Лав и Сейду Думбия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
12 минут назад

Евгений Гинер возрождает в ЦСКА легендарную связку.

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия готов вернуться в московский клуб. Об этом сообщил агент игрока Эдриан Дюран.

«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Он всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, и теперь, когда армейцы вернули Вагнера, почему бы и не возродить их легендарную связку? В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ», – цитирует Дюрана Metaratings.ru.

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  • Ранее стало известно, что в ЦСКА вернется легендарный нападающий клуба Вагнер Лав.
  • 32-летний Думбия находится в статусе свободного агента. Последним клубом в карьере ивуарийца был швейцарский «Сьон».

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