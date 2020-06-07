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Экс-легионер «Рубина»: «Россия – крутая страна, Путин – очень правильный мужик»

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Карлос Эдуардо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
5 минут назад

Бразилец заявил, что хочет вернуться в Казань и снова выступать за «Рубин».

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо рассказал о своем отношении к Владимиру Путину, расизме в России и желании вернуться в Казань.

«Россия – очень крутая страна, а Путин – очень правильный мужик. Сталкивался ли я в России с расизмом? К сожалению, да. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всем мире, в том числе в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это все закончится.

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Я был очень счастлив [в Казани]. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в «Рубин», – сказал Эдуардо журналисту Анару Ибрагимову.

  • Права на Эдуардо принадлежали «Рубину» в 2010-2016 гг. Бразилец провел 46 матчей в составе российского клуба в РПЛ и забил шесть мячей. В 2013-м на правах аренды выступал за «Фламенго».
  • «Рубин» потратил на трансфер Эдуардо сумму, близкую к 20 млн евро. Игрок переходил в РПЛ из «Хоффенхайма».
  • Сейчас 32-летний Эдуардо находится в статусе свободного агента.

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