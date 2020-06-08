Футбол
Чемпионат России

Уткин составил топ-10 российских футболистов пост-СССР. Там есть Аршавин и Жирков, но нет Дзюбы

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Андрей Аршавин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Имена действительно солидные.

Спортивный журналист Василий Уткин составил рейтинг лучших российских футболистов после распада СССР.

Первое место в списке Уткина занял полузащитник Александр Мостовой. Также комментатор назвал Илью Цымбаларя, Дмитрия Аленичева, Сергея Игнашевича, Руслана Нигматуллина, Валерия Карпина, Андрея Канчельскиса, Юрия Жиркова, Андрей Аршавина и Олега Саленко.

Чемпионат России

Из-за чего воюют Артем Дзюба и Василий Уткин? Самый понятный гайд

02/04/2020 В 20:07
  • Мостовой играл за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Из топ-10 Уткина карьеру продолжает только Жирков, играющий в «Зените».

Подписывайся на нас ВКонтакте

Кубок УЕФА

Аршавин назвал «гениальным» свой пас в финале Кубка УЕФА

04/06/2020 В 19:53
Футбол

Area Napoli: «Арсенал» хочет подписать Азмуна, Артета обратился за помощью к Аршавину

04/06/2020 В 05:50
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЮрий ЖирковАндрей АршавинБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Футбол

В «Что? Где? Когда?» задали вопрос о футбольных судьях и картине Леонардо. Знатоки ответили

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Франции

Бойфренд мамы Неймара попал в больницу с порезами на руке. Соседи утверждают, что пара поссорилась

4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании

Йович опять нарушил карантин – он жарил с друзьями барбекю, не соблюдая социальную дистанцию

4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Британские политики призвали Джонсона запретить покупку «Ньюкасла» принцем-саудитом

13 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

13 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Дибала сделал Алли в благотворительном матче в FIFA 20. Но оба выбрали не свои клубы

ВЧЕРА В 06:56
Play Icon
Play Icon
Championship League

Бинэм допустил редчайшую ошибку: коснулся шара после удара

ВЧЕРА В 21:48
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

ВЧЕРА В 16:07
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Play Icon
Теннис

Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

ВЧЕРА В 18:46
Play Icon
Play Icon
Теннис

Изумительный обводящий против Федерера в финале-2011: на грунте так может только Надаль

ВЧЕРА В 18:01
Play Icon
Play Icon
Снукер

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

05/06/2020 В 19:48
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Фитнес

Коронавирус закрыл спортзалы. Не паникуй: профессиональный тренер рассказал, как спасти форму дома

27/03/2020 В 11:10
Кикбоксинг

Мощнейший нокаут из кикбоксинга – парня вырубили ударом с ноги в голову

06/01/2020 В 12:39
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалЭкс-легионер «Рубина»: «Россия – крутая страна, Путин – очень правильный мужик»
Следующий материалКузнецова: «Люди, уехавшие жить за границу, останавливаются в развитии и деградируют»