Андрей Аршавин
Фото: Getty Images
Имена действительно солидные.
Спортивный журналист Василий Уткин составил рейтинг лучших российских футболистов после распада СССР.
Первое место в списке Уткина занял полузащитник Александр Мостовой. Также комментатор назвал Илью Цымбаларя, Дмитрия Аленичева, Сергея Игнашевича, Руслана Нигматуллина, Валерия Карпина, Андрея Канчельскиса, Юрия Жиркова, Андрей Аршавина и Олега Саленко.
Чемпионат России
Из-за чего воюют Артем Дзюба и Василий Уткин? Самый понятный гайд
02/04/2020 В 20:07
- Мостовой играл за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Из топ-10 Уткина карьеру продолжает только Жирков, играющий в «Зените».
Кубок УЕФА
Аршавин назвал «гениальным» свой пас в финале Кубка УЕФА
04/06/2020 В 19:53
Футбол
Area Napoli: «Арсенал» хочет подписать Азмуна, Артета обратился за помощью к Аршавину
04/06/2020 В 05:50