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РФС внесет поправки по статусу/переходам игроков – из-за них Лав не сыграет за ЦСКА в сезоне-2019/20

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Вагнер Лав

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через минута

РФС готовит пакет поправок о дозявке футболистов на концовку сезона.

Бразильский нападающий Вагнер Лав не сможет выступить за ЦСКА в сезоне-2019/20, если в ближайшее время армейский клуб его подпишет.

В распоряжении телеграм-канала SILA International Lawyers появились поправки по статусу и переходам футболистов, которые РФС вскоре внесет в регламент. Клубы РПЛ и участвующие в Кубке России команды ФНЛ смогут дозаявить на конец сезона:

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  • игроков моложе 23 лет из своей спортшколы;
  • игрока, повторно переходящего в аренду в тот же самый клуб, если его аренда истекла с 15 мая по 30 июня 2020 (нужно, так как первоначальная аренда не может быть более года);
  • игрока, который был в аренде и у него закончился договор с основным клубом;
  • игрока, который был в другом клубе в аренде и который вернулся в первоначальный клуб;
  • игрока, чей прошлый клуб не подал заявку на следующий сезон (например, «Армавир», «Псков», «Луч»).

Следовательно, в случае успешного трансфера 35-летний Вагнер выйдет на поле за ЦСКА только в сезоне-2020/21.

  • Рестарт Тинькофф РПЛ намечен на 19 июня.
  • Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом», несколько источников анонсировали его возвращение в ЦСКА.

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