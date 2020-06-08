Вагнер Лав
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РФС готовит пакет поправок о дозявке футболистов на концовку сезона.
Бразильский нападающий Вагнер Лав не сможет выступить за ЦСКА в сезоне-2019/20, если в ближайшее время армейский клуб его подпишет.
В распоряжении телеграм-канала SILA International Lawyers появились поправки по статусу и переходам футболистов, которые РФС вскоре внесет в регламент. Клубы РПЛ и участвующие в Кубке России команды ФНЛ смогут дозаявить на конец сезона:
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- игроков моложе 23 лет из своей спортшколы;
- игрока, повторно переходящего в аренду в тот же самый клуб, если его аренда истекла с 15 мая по 30 июня 2020 (нужно, так как первоначальная аренда не может быть более года);
- игрока, который был в аренде и у него закончился договор с основным клубом;
- игрока, который был в другом клубе в аренде и который вернулся в первоначальный клуб;
- игрока, чей прошлый клуб не подал заявку на следующий сезон (например, «Армавир», «Псков», «Луч»).
Следовательно, в случае успешного трансфера 35-летний Вагнер выйдет на поле за ЦСКА только в сезоне-2020/21.
- Рестарт Тинькофф РПЛ намечен на 19 июня.
- Вагнер расторг контракт с «Коринтиансом», несколько источников анонсировали его возвращение в ЦСКА.
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