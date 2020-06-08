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Sportski žurnal: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона, вместо него могут подписать Луиса

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Бранислав Иванович («Зенит»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

36-летний игрок не договорился с сине-бело-голубыми о новом контракте.

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет клуб по окончании сезона-2019/20.

Как сообщает сербское издание Sportski žurnal, бывший футболист «Челси» не договорился с «Зенитом» о продлении контракта. Действующее соглашение Ивановича с клубом из Санкт-Петербурга истекает как раз по окончании нынешней кампании.

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Заменить Ивановича в «Зените» может 33-летний бразилец Давид Луис, который пока не договорился о продлении контракта с лондонским «Арсеналом».

  • Серб выступает за «Зенит» с 2017 года.
  • За «Челси» Иванович играл с 2008-го 2017-й. В 2013-м Бранислав забил победный мяч в финале Лиге Европы против «Бенфики» (2:1).

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