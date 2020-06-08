Бранислав Иванович («Зенит»)
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36-летний игрок не договорился с сине-бело-голубыми о новом контракте.
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет клуб по окончании сезона-2019/20.
Как сообщает сербское издание Sportski žurnal, бывший футболист «Челси» не договорился с «Зенитом» о продлении контракта. Действующее соглашение Ивановича с клубом из Санкт-Петербурга истекает как раз по окончании нынешней кампании.
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Заменить Ивановича в «Зените» может 33-летний бразилец Давид Луис, который пока не договорился о продлении контракта с лондонским «Арсеналом».
- Серб выступает за «Зенит» с 2017 года.
- За «Челси» Иванович играл с 2008-го 2017-й. В 2013-м Бранислав забил победный мяч в финале Лиге Европы против «Бенфики» (2:1).
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