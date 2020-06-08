Бенедикт Хёведес
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Немецкий защитник покинул Москву по личным обстоятельствам.
Немецкий защитник Бенедикт Хёведес покинул «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.
«По семейным обстоятельствам Хёведес остается в Германии. Клуб пошел навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Бенедикта и желаем успехов», – говорится в заявлении «Локомотива».
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ДЕНЬ НАЗАД
- Чемпион мира в составе сборной Германии Хёведес выступал за «Локомотив» с лета 2018 года.
- В составе московского клуба 32-летний защитник провел 50 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
- Ранее РПЛ покинул другой чемпиона мира – Андре Шюррле ушел из «Спартака».
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