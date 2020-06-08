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Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

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Бенедикт Хёведес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Немецкий защитник покинул Москву по личным обстоятельствам.

Немецкий защитник Бенедикт Хёведес покинул «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«По семейным обстоятельствам Хёведес остается в Германии. Клуб пошел навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Бенедикта и желаем успехов», – говорится в заявлении «Локомотива».

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  • Чемпион мира в составе сборной Германии Хёведес выступал за «Локомотив» с лета 2018 года.
  • В составе московского клуба 32-летний защитник провел 50 игр, отметился четырьмя голами и стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
  • Ранее РПЛ покинул другой чемпиона мира – Андре Шюррле ушел из «Спартака».

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