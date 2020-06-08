В Ливии сожгли мечеть – внутри нашли надпись «В цветах «Зенита» нету черного!»

А еще «White Power», «14/88» и прочую мерзость.

Сайт The Libya Observer сообщил о том, что на юге Триполи (это столица Ливии) была сожжена мечеть Ниффати.

Зайдя внутрь, местные жители обнаружили на стенах провокационные и антиисламские надписи на русском языке – в том числе с упоминанием санкт-петербургского «Зенита».

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В ролике, опубликованном The Libya Observer, можно увидеть надпись, которая гласит следующее: «Я вижу мечети на русской земле, а лучше бы видел их в адском огне». Рядом находится значок «14/88» – кодовое приветствие нацистов. Также на стенах оказались надписи «White Power» («Белая власть»), «Зенит» – чемпион» и «В цветах «Зенита» нету черного».

Libyan Observer считает, что к сожжению мечети причастны бойцы частной военной компании «Вагнер», которую связывают с российским правительством. Доказательств этой информации предоставлено не было.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что «если в Ливии и есть российские наемники, то интересов государства они не представляют, денег от государства тоже не получают».

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