Жерри-Кристиана Тчуйсе считался русским во всех клубах.

В начале 2000-х «Спартак» ощупывал новый рынок и экспериментировал с модой на тропических футболистов. Красно-белые угадали с Робсоном и причастились к бразильцам и экзотическим африканцам, но регулярно не попадали в новичков и списывали их в утиль уже на первой тренировке.

Российский гегемон набирал иностранцев вслепую, будто скауты цепляли футболистов по только что раскрытым наклейкам Panini. Ганец Лоуренс Аджей дебютировал с ЦСКА и исчез, одноматчевый ямаец Роберт Скарлетт запирался на базе и боялся российских улиц, а Романцев сделал мем с хорошим конголезцем Жераром Мукунку и все-таки выгнал его из команды в следующем сезоне.

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Как и в случае с Робсоном, «Спартаку» повезло с первым африканцем, которого они тщательно изучили благодаря игре за «Черноморец». Красно-белые выложили за Жерри-Кристиана Тчуйсе приличные 800 тысяч долларов. В то время за такие деньги можно было взять 40 топовых Mercedes C36 AMG – сейчас один такой стоит в районе трех миллионов рублей.

Перед переходом защитник жадничал, над чем хохотал экс-тренер новороссийского клуба Анатолий Байдачный: «Выбирал он между «Спартаком» и «Локомотивом». Как-то смотрю – ходит по базе задумчивый, репу чешет. Спрашиваю: «Ну что, в «Спартак» пойдешь?» – «Да не знаю...» – «Что смущает? Чемпионом станешь!» – «Чемпионство – это хорошо. Но там подъема нет». Я не сразу понял, что имеет в виду: «Какого подъема?» Тчуйсе жестом показывает – деньги. Мне смешно: «Да, быстро же ты обрусел».

Камерунец действительно стал своим. Он впитывал русские слова еще в «Черноморце» благодаря спортивной прессе и знакомствам с девушками. Помимо языка, Тчуйсе уважал российские застолья. Он больше предпочитал шоколадки и колу, нежели алкоголь, но новорожденную дочку экс-партнера по «Нефтянику» Александра Крестинина африканец безвылазно обмывал два дня.

«Когда вы уезжаете в чужую страну, вы должны жить так, как там живут. И учить язык, на котором там разговаривают. Когда с легионерами подписывают контракт, клубы должны вносить туда пункт «учить русский язык», – убеждал Тчуйсе и общался в «Спартаке» без переводчика. Он даже говорил по-русски с Мукунку, который обожал здороваться с камерунцем фразой «Привет, ******* [гей]».

Жерри-Кристиан Тчуйсе и Тьерри Анри Фото: Getty Images

В 1999 году красно-белые чуть не вышибли Кристиана из футбола – Валерий Кечинов жестоко травмировал Тчуйсе в матче против «Черноморца». Камерунец сначала не понял, что произошло, а потом заорал: «Уберите боль!» Увидев выгнутую в сторону ногу, спартаковец Сергей Юран тут же рванул к машине скорой помощи. Врачи диагностировали двойной перелом лодыжки с подвывихом.

«Кечинов долго извинялся перед ребятами [игроками «Черноморца»], передо мной лично, но что можно изменить? Я лишь напомнил ему о том, что футбол – это игра, в которой можно оставить человека калекой. Тем более сам Кечинов не раз страдал от грубости на поле. А «Спартак» вел себя предельно по-джентльменски. Олег Романцев извинения 10 раз принес и участие проявил – даже предлагал оплатить расходы, связанные с лечением нашего игрока», – рассказывал врач Валерий Шопоров, у которого Тчуйсе восстанавливался год.

Трансфером «Спартак» будто загладил вину перед защитником, а Кристиан после травмы только эволюционировал. Камерунец с ходу вытеснил Дмитрия Хлестова, закрыл правый фланг, геройствовал в последней великой победе Романцева в Лиге чемпионов над «Арсеналом» (4:1) и вошел в список 33-х лучших футболистов России. Олег Иванович ценил Тчуйсе за физическую мощь и цепкий отбор. Но в современном футболе Кристиана точно бы не рассматривали на позиции крайнего защитника.

«Когда он только пришел, было видно, что это физически сильный игрок с хорошим отбором. Умел вести единоборства, пройти его один в один совсем не просто. Это его сильные стороны, – вспомнил центрдеф «Спартака» Евгений Бушманов. – А вот в работе с мячом возникали сложности. Когда нам давали упражнения с ударами по воротам, все переживали, как бы Жерри не сломался. Проблемы начинались, даже когда мяч находился в статичном положении – настолько Тчуйсе неуклюже бил». Александр Крестинин тоже отмечал: защитник ужасал на тренировках, зато в матчах нелепость исчезала.

Жерри-Кристиан Тчуйсе Фото: Getty Images

Романцев доверил Тчуйсе правый фланг «Спартака» до 2002 года, но камерунец обманул тренера желанием выступать за Россию. Олег Иванович совмещал клуб с национальной командой, и в первом же сезоне Кристиана он задумался о натурализации африканца. По словам экс-президента РФС Вячеслава Колоскова, инициатива шла от ассистента сборной Михаила Гершковича, который уговорил главного тренера. «Гершкович – импульсивный человек, эмоциональный. Ему захотелось, чтобы в сборной играл Тчуйсе. Я в данном случае был проводником тренерских идей. Мне Тчуйсе как игрок нравился, и я поддержал идею дать ему гражданство», – делился Колосков. Владимир Путин вручил Жерри паспорт уже в ноябре 2000-го – спустя три месяца.

На первом сборе Аленичев и Титов помогли Кристиану с адаптацией в сборной, но в товарищеском матче с Израилем он не вышел на поле. Через год на камерунца рассчитывали в игре с Грецией – Тчуйсе пропустил сбор из-за травмы. «Если честно, долго колебался. Решающими оказались мнения жены и отца: они сказали, что от таких предложений нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах», – в январе 2001-го Жерри подчеркнул, что отказался от предложения Камеруна, но передумал через два месяца.

В программе «На футболе» Виктор Гусев провел эфир в футболке сборной России с 21-м номером и фамилией Тчуйсе на спине, которую Кристиан не принял из-за вызова в сборную Камеруна. Романцев обижался: «Человек у себя на уме. В принципе, в этом нет ничего плохого, но у него до сих пор есть сомнения в отношении нашей сборной. А с таким настроением вряд ли следует играть в главной команде страны. Ведь это не клуб, где используются профессиональные качества игрока за определенную зарплату». Эти сомнения развеялись вместе с дебютом против Сенегала.

Законодательство Камеруна запрещает иметь два гражданства, но чиновники не знали о российском. Тчуйсе успел нелегально провести три товарки за африканцев, после чего у защитника отняли паспорт и больше не вызывали. Жерри упустил оба шанса, но оправдывался угрозами российской мафии: говорил, что влиятельные люди не хотели видеть чернокожего в русской сборной.

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказал другую версию: «Он сказал, что хочет играть за сборную России. Клуб написал письмо, влиятельные люди в верхах, болельщики «Спартака», помогли организовать процедуру. Когда Тчуйсе дали паспорт, он понес какой-то бред: «Мне стали звонить и угрожать – убирайся, мол, негр, отсюда, за Россию ты никогда выступать не будешь». Заявил: «Отказываюсь играть за сборную». Главное – не дал нам никаких зацепок, ни телефон, с которого угрожали, ничего. Мы же хотели в милицию заявить, пробить там номер телефона, проверку провести. Нет, паспорт получил и через год ушел».

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на русском Тчуйсе колесил по РФПЛ: вернулся в «Черноморец» при Игоре Гамуле, поиграл в «Москве» Слуцкого, забил красно-белым за «Терек» решающий пенальти в Кубке России и враждебно закончил карьеру в «Витязе». В Подольске Кристиан запомнился лишь расистским скандалом в матче с «Торпедо», болельщики которого регулярно провоцировали футболиста. Защитник ответил средним пальцем, получил красную и схватил дисквалификацию на две игры.

«Еще в первом тайме каждое мое касание мяча сопровождалось звуковым оформлением, а потом закричали: «Обезьяна, убирайся домой!» Больше не было сил терпеть, и я не сдержался. Жалею лишь о том, что подвел команду своей дисквалификацией. В «Лужниках» меня несколько раз провоцировали, но с таким откровенным расистским беспределом на матче столкнулся впервые». Последний раз отморозки угрожали ему и его девушке в 1997-м, но футболиста спас русский язык и известность в «Черноморце».

Завершив карьеру в 2008 году, Тчуйсе оборвал связь с российской прессой и уехал во Францию. Во всех командах камерунца называли своим парнем (даже грозный Владимир Бесчастных), но в 2014-м президент ФК «Москва» Юрий Белоус пожаловался на жадность африканца, ни разу не сдавшего деньги на благотворительные акции клуба. Экс-администратор «Спартака» Хаджи поддержал Белоуса.

«Тчуйсе – это африканский еврей, хитрющий! Ему лишь бы деньги: «Ой, мне срочно нужны деньги, бабушка умирает». Пока за «Спартак» играл, их там у него штук пять умерло. А деньги получал и пропадал! Дозвониться невозможно, в трубке отвечали: «Он только что куда-то вышел, что ему передать?» – «Передайте, чтобы в «Спартак» приехал». – «Когда?» – «Да уж месяц как должен быть в команде», – еще жестче полоскал камерунца Хаджи.

Тчуйсе всегда удивлял противоречиями. В интервью он изобрел две истории приезда в Россию. Так он говорил в 2005-м.

Родители в Камеруне хотели, чтобы я выучился на электрика, так что ни о какой футбольной карьере не помышлял. И в Россию приехал не для того, чтобы играть, а чтобы получить образование. Но в Краснодарский университет сразу не поступил – пришлось искать другое занятие. Нашлось оно случайно – однажды играл с друзьями в футбол, и меня увидел тренер «Нефтяника» из города Горячий Ключ. И пригласил в клуб, который выступал в соревнованиях коллективов физкультуры.

А вот легенда из 2010-го.

Это было очень давно, году в 97-м. Меня вызвали в сборную Камеруна на турнир, и там ко мне подошел один человек. Сказал, что есть возможность устроиться в Россию. Я что-то слышал о России по телевизору, но совсем чуть-чуть. Что это и где это находится, не знал. Но он говорил: давай попробуй, я там уже давно живу, туда-сюда. Я сказал, что подумаю. Вообще-то, когда думал о европейской карьере, то рассчитывал уехать во Францию или Италию. В итоге уехал в Россию.

Жерри-Кристиан Тчуйсе Фото: Getty Images

Во Франции Тчуйсе тренировал клуб второго дивизиона из округа Сарта «Ле-Ман Виларе», а сейчас переключился на местную команду из Парижа. Он скучает по России, мечтает вернуться в «Спартак» селекционером и восторгается Романцевым. Первый натурализованный игрок настолько полюбил Россию, что назвал старшего сына Иван-Юрий, сохранил российский паспорт – французского пока нет – и в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» заявил: «Я русский».

Но лучше всего его российский менталитет описал партнер по «Витязю» Андрей Мязин. На сборах в Турции они делили номер и как только вошли в него после прилета, Тчуйсе в лаконичном отечественном стиле отрезал: «***** [Сильно заниматься любовью], как холодно!»

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