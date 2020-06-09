Против Михаила возбуждено уголовное дело.

Известный российский актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов организовал ДТП в центре Москвы.

Инцидент случился вечером 8 июня на Садовом кольце. Джип под управлением Ефремова пересек две сплошные и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». Михаил и двое его спутников не пострадали, а другой участник аварии был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации BBC, пострадавший получил открытый перелом бедра, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

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Против актера возбуждено уголовное дело по статье «о причинении тяжкого вреда здоровью человека при нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения» – экспертиза показала, что Ефремов был пьян. Максимальный срок по статье – 7 лет лишения свободы.

Пострадавший работал курьером по доставке еды – позднее он скончался в больнице.

Ефремов – поклонник «Спартака», актера не раз видели на трибунах в цветах московского клуба.

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