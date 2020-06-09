Сергею Захарову было 58 лет.

Водитель «Лады», пострадавший в столкновении с автомобилем актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, скончался в больнице.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы – он выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в «Ладу», за рулем которой был 58-летний доставщик еды Сергей Захаров. Пострадавший был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломами ребер, шейного отдела позвоночника, бедра, с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами внутренних органов. Как сообщает телеграм-канал Mash, Захаров скончался в больнице в районе 5 утра.

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Ефремову грозит тюремный срок – до 12 лет лишения свободы.

Его выпустили под подписку о невыезде – на тот момент еще не было известно о смерти Захарова.

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