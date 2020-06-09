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Sport24: со следующего сезона РПЛ армяне, казахстанцы и киргизы перестанут считаться легионерами

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Тинькофф РПЛ

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 21 минут

Лимит нужен, чтобы его ослаблять.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ смягчится лимит на легионеров.

С февраля 2019 года легионерами не считаются белорусские футболисты – как сообщает Sport24, с предстоящей кампании к ним присоединятся армянские, казахстанские и киргизские игроки. Сегодня, 9 июня, пройдет заседание исполкома РФС, на котором может быть принято соответствующее решение.

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