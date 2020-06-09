Лимит нужен, чтобы его ослаблять.

С сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ смягчится лимит на легионеров.

С февраля 2019 года легионерами не считаются белорусские футболисты – как сообщает Sport24, с предстоящей кампании к ним присоединятся армянские, казахстанские и киргизские игроки. Сегодня, 9 июня, пройдет заседание исполкома РФС, на котором может быть принято соответствующее решение.

Чемпионат России РПЛ вернется 19 июня, тур растянется на 3 дня 02/06/2020 В 12:42

Рестарт Тинькофф РПЛ намечен на 19 июня.

Трансферное окно в России будет открыто с 26 июля по 19 сентября.

Возобновление РПЛ со зрителями – верх цинизма. Огромные риски для фанатов и ни одной причины «за»

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