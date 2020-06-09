Футбол
Чемпионат России

Агент Агузаров: «У Моуринью в «Тоттенхэме» травмировался Кейн – он расспрашивал о Дзюбе»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Артем Дзюба

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
36 минут назад

Жозе рассматривал Артема в качестве замены лучшему нападающему Англии.

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал об интересе к Артему Дзюбе из Англии.

«Самый серьезный интерес возникал со стороны «Кардифф Сити» и «Вест Хэма». В первый клуб Артем сам отказался переходить – команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. «Вест Хэм» Мануэля Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из «Депортиво».

Чемпионат России

Дзюба продемонстрировал хоккейный скилл и бросил вызов русским игрокам НХЛ

04/06/2020 В 11:14

Считаю, что Дзюба и тогда и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают и подтверждение тому – относительно недавний звонок Моуринью моему партнеру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе», – цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

  • Контракт 31-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает этим летом, но, по слухам, соглашение уже продлено.
  • Артем не раз говорил о желании поиграть в Европе.

Все хейтят Дзюбу, но без него атака «Зенита» беспомощна. Питерцы зря отпустили Кокорина

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России

Малафеев: «Дзюба отказался ехать в Европу. Он говорит полную чушь»

01/06/2020 В 14:26
Чемпионат Испании

«Криштиану был на грани слез». Модрич рассказал, как Роналду и Моуринью чуть не подрались

06/06/2020 В 06:37
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЗенитЖозе МоуриньюБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Франции

Sport: Неймар назвал бисексуального парня мамы педиком, на футболиста подал заявление ЛГБТ-активист

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Sport24: со следующего сезона РПЛ армяне, казахстанцы и киргизы перестанут считаться легионерами

2 ЧАСОВ НАЗАД
Футбол

Трансферное окно в топ-лигах Европы: Франция стартует 9 июня, Англия и Испания – по итогам сезона

3 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Стерлинг: «Джеррард и Лэмпард тренируют гранды – у молодых темнокожих коучей нет таких возможностей»

4 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

5 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

ВЧЕРА В 21:39
Play Icon
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

ВЧЕРА В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

ВЧЕРА В 20:20
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

06/06/2020 В 16:07
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
Play Icon
Киберспорт

Дибала сделал Алли в благотворительном матче в FIFA 20. Но оба выбрали не свои клубы

07/06/2020 В 06:56
Play Icon
Play Icon
Championship League

Бинэм допустил редчайшую ошибку: коснулся шара после удара

06/06/2020 В 21:48
Play Icon
Play Icon
Теннис

Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

06/06/2020 В 18:46
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

04/06/2020 В 18:47
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалSport24: со следующего сезона РПЛ армяне, казахстанцы и киргизы перестанут считаться легионерами
Следующий материал«Вы инвалид физический или моральный?» Уфимский сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку