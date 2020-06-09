Жозе рассматривал Артема в качестве замены лучшему нападающему Англии.

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал об интересе к Артему Дзюбе из Англии.

«Самый серьезный интерес возникал со стороны «Кардифф Сити» и «Вест Хэма». В первый клуб Артем сам отказался переходить – команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. «Вест Хэм» Мануэля Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из «Депортиво».

Чемпионат России Дзюба продемонстрировал хоккейный скилл и бросил вызов русским игрокам НХЛ 04/06/2020 В 11:14

Считаю, что Дзюба и тогда и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают и подтверждение тому – относительно недавний звонок Моуринью моему партнеру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе», – цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

Контракт 31-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает этим летом, но, по слухам, соглашение уже продлено.

Артем не раз говорил о желании поиграть в Европе.

Все хейтят Дзюбу, но без него атака «Зенита» беспомощна. Питерцы зря отпустили Кокорина

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России Малафеев: «Дзюба отказался ехать в Европу. Он говорит полную чушь» 01/06/2020 В 14:26