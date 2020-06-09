Вагнер Лав
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Боссы армейского клуба не уверены, что им нужен форвард, который не сможет сыграть в чемпионате России.
Исполком РФС утвердил правила дозаявки футболистов на сезон-2019/20 – свободные агенты не смогут сыграть в текущем чемпионате. Если ЦСКА все же подпишет Вагнера, как сообщалось ранее, бразилец не имеет права выйти на поле.
По информации РБК, это вынудило ЦСКА отказался от планов подписать Лава в ближайшее время. Идею с трансфером Вагнера отложили на неопределенный срок.
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В чемпионате России-2019/20 ЦСКА осталось провести восемь матчей. ЦСКА занимает пятое место и отстает от лидирующего «Зенита» на 14 очков.
- Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.
- Бразилец забил за ЦСКА 120 мячей в 244 матчах и выиграл 14 трофеев, включая Кубок УЕФА.
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