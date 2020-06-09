Боссы армейского клуба не уверены, что им нужен форвард, который не сможет сыграть в чемпионате России.

Исполком РФС утвердил правила дозаявки футболистов на сезон-2019/20 – свободные агенты не смогут сыграть в текущем чемпионате. Если ЦСКА все же подпишет Вагнера, как сообщалось ранее, бразилец не имеет права выйти на поле.

По информации РБК, это вынудило ЦСКА отказался от планов подписать Лава в ближайшее время. Идею с трансфером Вагнера отложили на неопределенный срок.

Чемпионат России РФС внесет поправки по статусу/переходам игроков – из-за них Лав не сыграет за ЦСКА в сезоне-2019/20 ВЧЕРА В 12:58

В чемпионате России-2019/20 ЦСКА осталось провести восемь матчей. ЦСКА занимает пятое место и отстает от лидирующего «Зенита» на 14 очков.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.

Бразилец забил за ЦСКА 120 мячей в 244 матчах и выиграл 14 трофеев, включая Кубок УЕФА.

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России Думбия может вернуться в ЦСКА вслед за Вагнером. Об этом рассказал его агент ВЧЕРА В 18:29