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РБК: ЦСКА отложил идею возвращения Вагнера

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Вагнер Лав

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Боссы армейского клуба не уверены, что им нужен форвард, который не сможет сыграть в чемпионате России.

Исполком РФС утвердил правила дозаявки футболистов на сезон-2019/20 – свободные агенты не смогут сыграть в текущем чемпионате. Если ЦСКА все же подпишет Вагнера, как сообщалось ранее, бразилец не имеет права выйти на поле.

По информации РБК, это вынудило ЦСКА отказался от планов подписать Лава в ближайшее время. Идею с трансфером Вагнера отложили на неопределенный срок.

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В чемпионате России-2019/20 ЦСКА осталось провести восемь матчей. ЦСКА занимает пятое место и отстает от лидирующего «Зенита» на 14 очков.

  • Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.
  • Бразилец забил за ЦСКА 120 мячей в 244 матчах и выиграл 14 трофеев, включая Кубок УЕФА.

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